V Česku vzniká satelitní supercentrum. Poslouží armádní rozvědce i NATO

Počátkem července začalo v Česku vznikat unikátní satelitní centrum SATCEN ČR, které bude sbírat a vyhodnocovat letecké a družicové snímky. A poskytovat získané informace Vojenskému zpravodajství, Severoatlantické alianci (NATO) a záchranářům. Plně funkční by centrum mělo být v roce 2020, do té doby bude najímat experty a testovat jednotlivá pracoviště. Uvedla to mluvčí Vojenského zpravodajství Alžběta Riethofová, jak informuje UAWire.