Máslo o prázdninách až za 60 korun?! Na 30 Kč za kostku zapomeňte, říkají ekonomové

Ještě v dubnu bylo máslo k mání většinou kolem 45 korun, dnes už ale opět zdolalo hranici 50 korun. „V druhé polovině letošního roku nás velmi pravděpodobně čeká další »máslová krize«. Jen mezi dubnem a květnem letošního roku zdražilo máslo v ČR o 7,5 procenta. Meziročně se pak v květnu cena zvýšila bezmála o 20 procent,“ vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.

Růst ceny másla, a to napříč Evropou, podle něj znovu začal letos v únoru a už během srpna patrně přesáhne loňská absolutní maxima. Právě tehdy v rámci »máslové krize« mnohé české domácnosti v obavě z dalšího zdražování cpaly máslo do mrazáků a pro to zlevněné o pár korun byly ochotny se v supermarketu porvat.

„Podobná situace se bude zřejmě opakovat letos od druhé poloviny léta,“ předpokládá Kovanda. V Evropě totiž panuje velká poptávka po mléčných výrobcích a krávy přitom dojí méně, než se čekalo. Margarín vs. máslo: Bude nás stát šetření v obchodech zdraví?

Za »máslové krize« může dřívější tažení výživových specialistů proti tučným mléčným výrobkům. „Když někdo nezodpovědně lidem říká, že tučné mléko a tučné výrobky jsou nezdravé, tak reakce výrobců byla taková, že se začalo vyrábět méně tučné mléko,“ vysvětluje agrární analytik Petr Havel.

Názory se ale změnily, lidé vyžadují vyšší obsah tuku, jenže krávy o tom nelze »přesvědčit « tak rychle. „Zemědělci chovají k dojení zejména holštýnský skot, což jsou černobílé krávy, které mají v letních měsících řidší mléko než v zimě právě kvůli nízkému obsahu tuku,“ řekl Blesku Havel. A podle něj se situace hned tak nezlepší.

„To samé se bude opakovat za rok, za dva, za tři roky, do doby, než zemědělci nepřešlechtí současný chov. Ale zemědělci nejsou motivováni, aby se soustředili na tuk,“ míní Havel. Komentář: Na másle rýžují skoro všichni. A Češi si ho zdražují vlastní hysterií

Štrůdl jako luxus?

Jen ti, kteří na nějakou tu korunu nehledí, si asi brzo budou moci dovolit jeden z nejběžnějších českých moučníků. „S mírnou nadsázkou lze říci, že pořádný poctivý štrúdl se stane luxusním zbožím pouze pro bohaté,“ míní ekonom Lukáš Kovanda. Cena jablek totiž v červnu zlomila historický rekord.

„Kilogram jablek se poprvé v dějinách prodával průměrně za více než 43 korun. Dosavadním rekordem byla cena ze srpna 2013, kdy to bylo zhruba 41,80 koruny,“ vysvětluje Kovanda. Důvodem »jablečné krize« je nedostatek tohoto nejběžnějšího ovoce. Ten zapříčinila loňská neúroda napříč Evropou, kterou mají na svědomí jarní mrazy. Ceny jablek klesnou na přelomu srpna a září, kdy se čeká bohatá sklizeň. Hysterie kolem másla: Češi vzali útokem obchody, víkend tráví ve frontách