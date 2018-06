Slováci si na důchod počkají o dva měsíce déle, prosadila Ficova strana

Slovensko v příštím roce posune věk odchodu do starobního důchodu o další více než dva měsíce. Vyplývá to z materiálu ministerstva sociálních věcí. Úpravu důchodového věku v závislosti na průměrném věku dožití dříve prosadila nyní nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie (Smer-SD), jejíž předsedou je expremiér Robert Fico. Strana už letos v květnu navrhla zavedení věkového stropu při odchodu do penze na 64 let.

Věk odchodu do důchodu na Slovensku byl do konce roku 2016 stanoven až na výjimky na 62 let. Po změně pravidel se začal posouvat loni. V příštím roce dojde k posunu o 63 dnů, tedy stejně jako letos. To znamená, že v průběhu tří let se důchodový věk na Slovensku zvýší o téměř sedm měsíců.

Posouvání věku odchodu do důchodu zavedlo Slovensko jako jedno z opatření na zajištění udržitelnosti penzijního systému. V příštím roce se zvýšení důchodového věku podle odhadu ministerstva dotkne na pětimilionovém Slovensku 36 500 osob. Stát tak ušetří na důchodech téměř 22 milionů eur (572 milionů korun).

Slovenský statistický úřad již opakovaně upozornil, že obyvatelstvo na Slovensku výrazněji stárne a že země se postupně zařadí v EU mezi státy s nejstarší populací.

Důchodový strop kritizovali ekonomové

Smer-SD bývalého premiéra Roberta Fica navrhl zakotvit do slovenské ústavy horní hranici věku odchodu do důchodu. Návrh ovšem nemá podporu celé koalice a hlasování v prvním čtení o této úpravě sněmovna odložila na podzim. Zavedení stropu na důchodový věk kritizovali ekonomové včetně nezávislé rozpočtové rady. Upozornili, že takový krok by zhoršil stav penzijního systému.

Horní hranice věku odchodu do důchodu na Slovensku nyní stanovena není, ve věku 64 let by Slováci mohli odcházet do penze podle odhadu kolem roku 2031. V České republice důchodová novela stanovila hranici pro odchod do penze na 65 let, věk ale může vláda časem upravovat podle doby dožití.