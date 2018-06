Export zbraní z Česka se snížil, ale… Jde o to, že obchody se vyřizují déle

Export zbraní a vojenského materiálu z Česka loni klesl na 15 miliard korun z 18,2 miliardy korun v roce 2016, vyplývá to z odhadu Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP). Zbrojařské firmy ale získaly licence na vývoz v hodnotě vyšší než 20 miliard korun. Důvodem poklesu loňského exportu je tak pouze rostoucí délka zbrojních obchodů, z nichž se řada uskuteční až letos. Před čtvrtečním Žofínským fórem k modernizaci českého zbrojního průmyslu to ČTK řekl prezident asociace Jiří Hynek. Statistku zveřejní ministerstvo průmyslu a obchodu v červenci.

Letos podle šéfa asociace trvá déle realizace obchodů. „To, že se nezrealizovalo množství (exportu), které bylo povoleno, neznamená, že by firmy o ty zakázky přišly, ale jen se posouvají v čase,“ dodal Hynek. Vývozní licence jsou obvykle udělovány na delší období.

ČR má podle Hynka diverzifikovaný obchod se zbraněmi. Do největší exportní destinace nejde víc než deset procent celkového vývozu zbraní.

V roce 2016 dosáhl export zbraní a vojenského materiálu z Česka rekordních 18,2 miliardy korun, v roce 2015 to bylo 15 miliard. K vývozu vojenského materiálu bylo v roce 2016 uděleno 1180 licencí.

Nejvíc vojenského materiálu mířilo do Iráku, a to za 1,66 miliardy Kč, dále do Spojených arabských emirátů (1,4 mld. Kč), na Slovensko (1,15 mld. Kč) a do Egypta (1,1 mld. Kč).

V roce 2016 byly vyvezeny střelné zbraně a střelivo do zemí mimo EU v hodnotě 3,4 miliardy korun. Nejvíc jich mířilo do USA, Kanady a Thajska.

Na konci roku 2016 bylo v Česku 251 firem a dvě fyzické osoby držící povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem. Export pro české zbrojařské firmy představuje 90 procent jejich produkce. V jiných zemích Evropské unie a NATO je to deset až 30 procent celkového objemu výroby.

Přehled vývozu vojenského materiálu dle finančního objemu v letech 1999–2017:

Rok Hodnota vývozu v mld. Kč 1999 3,32 2000 3,09 2001 2,06 2002 2,37 2003 2,64 2004 2,86 2005 2,62 2006 2,63 2007 4,83 2008 4,73 2009 4,63 2010 5,48 2011 4,51 2012 6,77 2013 7,43 2014 11,77 2015 15,13 2016 18,24 2017 15*

Zdroj: MPO *odhad Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu