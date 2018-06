Jan Cina chytil kytici a chce se s partnerem ženit. Přeje mu to nejméně 70 tisíc lidí

Iniciativa Jsme fér nasbírala za půl roku 70 tisíc podpisů pod petici za svatby leseb a gayů. To je o 20 tisíc víc, než kolik potřebuje prezidentský kandidát, a sedmkrát více, než kolik je vůbec potřeba, aby se petiční výbor peticí zaobíral. Akci podpořil herec Jan Cina. Ten se zmínil, že na podzim chytil svatební kytici jeho partner, minulý týden ji na jiné svatbě chytil i on. Byl by tedy rád, aby i homosexuální páry byly zrovnoprávněny a i on se svým partnerem mohl uzavřít manželství.

Na konci tiskové konference, kde byly dnes představeny výsledky sbírání podpisů, dostala Helena Válková podepsané petiční archy z rukou Czeslawa Waleka, šéfa Koalice pro manželství, a dvou nevěst.

Czeslaw Walek vyjmenoval hlavní problémy vycházející z neexistence manželství gayů. Pokud homosexuální pár uzavře již uzákoněné registrované partnerství, nemá stejná práva a možnosti jako lidé, kteří vstupují do manželství.

Lesby a gayové nemohou být ani pěstouny, nedědí

Registrovaným partnerům například nevzniká nárok na společné jmění. Neexistuje tedy žádná právní úprava pro případy, kdy se manželství rozpadne. Není nárok ani na společné příjmení, to si partneři mohou zažádat dodatečně. Stejně tak registrovaní partneři nemají nárok na vdovský důchod.

Partneři také vzájemně nemohou osvojit dítě toho druhého ani dítě z ústavu, nemohou být ani pěstouny. Legislativních problémů mají stejnopohlavní vztahy ale mnohem více.

Co je tedy podle Waleka důležitější? Láska, nebo pragmatická stránka věci? „Já myslím, že se to protíná, jinak je to v každém věku. Když je člověku osmnáct, tak nepřemýšlí o tom, že se chcete vzít a s někým být celý život, člověk se zamiluje, zabouchne a jde do toho rovnýma nohama, když už je člověku třeba 40, tak chce mít ve vztahu určitou stabilitu. Jasně, člověk může žít a hodně lidí tak žije, že se neberou a je to, ale je tady zásadní rozdíl,“ uvedl pro Blesk Zprávy Walek a dodal: „Hetero-páry mají možnost se vzít a je to na jejich svobodném rozhodnutí, jestli se vezmou, nebo ne. U homosexuálních párů tu možnost nemáme. Jedinou možností je registrované partnerství, které tu stabilitu úplně nevytváří.“

Kampaň Koalice pro manželství s názvem Jsme fér vznikla loni v dubnu, alespoň tedy její veřejná část, předcházely jí ale velké přípravy. Walek uvedl, že má velkou radost z toho, kolik podpisů se povedlo nasbírat. Přesně jich je 70 350. Iniciativa jich chtěla nasbírat 50 tisíc v souvislosti s počtem podpisů, které potřebuje prezidentský kandidát, což bohatě předčili. Celou dobu to ale nevypadalo vůbec dobře.

Sedmkrát víc podpisů, než bylo třeba

„Měli jsme termín 1. května, tedy na den lásky jsme chtěli těch 50 tisíc podpisů. Lidé si to schovávali a poslali to všechno naráz,“ popsal pro Blesk Zprávy Walek. Podepsat petici bylo možné na petičních stáncích, zapojili se ale i jednotlivci, kteří oběhli známé nebo velké firmy. Když potom najednou všichni začali posílat obálky, tak jich bylo tolik, že je Koalice pro manželství stihla spočítat až v půlce května. Bylo jich přes 68 tisíc. Další dva tisíce ale ještě přibyly později. Pro to, aby se petiční výbor peticí zabýval, by podpisů stačilo 10 tisíc. „Je to velká radost, povedlo se nám to, nevěřili jsme tomu, ale dokazuje to, že společnost je připravená na to, aby se zákon změnil,“ dodal Walek.

Tiskové konferenci, po které dvě nevěsty spolu s Czechslawem Walekem předali podepsané archy poslankyni Heleně Válkové z petičního výboru Sněmovny, byl přítomen i herec a moderátor Jan Cina, který iniciativu podporuje.

„Týká se mě to osobně, rád bych vstoupil do manželství se svým partnerem a doufám, že brzy. Zároveň si myslím, že lidé, kteří stojí za tímto projektem, přináší velkou debatu do naší společnosti, která se zdá velmi tolerantní, ale já nevím, jestli to není jen lhostejnost, že je nám to jedno, dokud se nás to netýká. Podle těch podpisů se nad tím zamyslelo 70 tisíc lidí, kteří si za svým názorem stojí,“ popsal Cina.

Vzpomněl také na víkendový zážitek. Ženil se příbuzný Cinova partnera a Cina chytil na svatbě kytici. Loni na podzim zase na jiné svatbě chytil kytici jeho partner Petr. Cina s úsměvem zdůraznil, že teď už se jednoduše vzít musejí.

71 procent Čechů souhlasí s osvojením dítěte partnera

61 procent pro adopci

65 procent o svatbě

75 procent je přesvědčeno, že když se dva mají rádi, měli by mít možnost se vzít bez ohledu na orientaci

Na konferenci byli přítomní i poslanci, kteří změnu legislativy pro lesby a gaye podporují. Nikdo z nich nedokázal říci, jak by asi tak mohl hlasovat zbytek poslanců strany. Jen Pirát Mikuláš Peksa uvedl, že zrovnoprávnění hetero a homosexuálních vztahů mají v programu a nevidí s tím až tak velký problém.

Radka Maxová, ANO (předkladatelka návrhu na změnu zákona)

„Co mě vedlo k tomu, abych předložila širší novelu zákona než v minulém funkčním období? Jsou to lidé, se kterými jsme se setkala během minulé politické éry a musím říct, že jsou fajn, líbí se mi nenásilná, inteligentní, přesvědčující kampaň postavená na základě průzkumů. Ptala jsem se také generace, které se to bude dotýkat více, a jedním bodem novely jsou opět práva dětí ve stejnopohlavních rodinách, mladí lidé mi řekli, proč by děti neměly mít stejná práva a proč by se nemohli brát homosexuálové, takže se na to dívám pohledem těch mladších.“

Jiří Dolejš, KSČM

„Bylo to rozhodnutí v podstatě samozřejmé. Jako politický veterán jsem se podílel na přípravě hlasování a pozitivním výsledku hlasování před lety, kdy se projednával zákon o registrovaném partnerství. Přidal jsem se i tentokrát. Do budoucna považuji za důležité, že v poslaneckých lavicích je velký prostor pro přesvědčování. Evropská levice mezi emancipační hodnoty řadí i zrovnoprávnění partnerských svazků. Mnohdy je to generační, má to i historické konotace, myslím, že je třeba i konzervativnějším z nás vysvětlit, že prosazovat exkluzivitu pro tradiční model je překonané, že život je pestrý a důležité je, aby soužití bylo naplněno láskou a odpovědnosti jednoho k druhému a k dětem. Není to útok na práva většiny, není to o tom, že by to milostivě tolerovali. Je to o odpovědnosti a lásce.

Mikuláš Peksa (Piráti)

„Pirátská strana má zrovnoprávnění homosexuálních vztahů ve svém programu jako programový cíl. Jsem rád, že jsem mohl připojit svůj podpis. Právo obléci se do šatů a uzavřít sňatek by měl mít každý. Pokud by to vyšlo, tak bychom byli první postkomunistická země, kde se něco takového povedlo, což by bylo velké plus v době, kdy se Evropa dělí na západ a východ.“

Když Radka Maxová předložila návrh na změnu legislativy směrem k tomu, aby práva homosexuálních párů byla posílena na úroveň heterosexuálních párů, tak jej vláda podpořila. Dosud se pod něj podepsalo 46 poslanců a další by prý mohli ještě následovat.

Hlavně lidovcům se to ale asi příliš nelíbí. Skupina poslanců z KDU-ČSL, hnutí ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN v čele s lidovcem Markem Výborným chce naopak ústavně chránit manželství jako svazek muže a ženy. Navrhla proto příslušné doplnění Listiny práv a svobod i v reakci na snahy o uzákonění možnosti uzavírání manželství lidmi stejného pohlaví. Výborný zdůraznil, že návrh není namířen proti žádné skupině obyvatel. Podle Maxové, Peksy a Dolejše nemá lidovecký návrh valné šance na úspěch.