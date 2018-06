Rakovina z nepřilnavých pánví? Chemikálie z nich jdou do vody, varuje úřad

Voděodolné oblečení, stany nebo teflonové pánve. To jsou věci, které se staly běžnou součástí našeho života. Jenže chemikálie, které jim propůjčují kýžené vlastnosti, nejsou bezpečné ke konzumaci. A americká federální Agentura pro ochranu životního prostřední varuje, že se dostávají do vody. Lidé jsou tak podle odborníků ohroženi vysokým cholesterolem, zhoršenou funkcí imunitního systému nebo dokonce rakovinou.

Chemikálie, které se v těchto produktech používají, jsou známé jako perfluorokarbony (PFC) nebo kyselina perfluorooktanová (PFOA). Jejich vlastnosti jsou v průmyslové výrobě velmi oceňované, obsahuje je většina voděodolného oblečení, stanů nebo voděodolných obalů, koberců, polovodičů, nádobí a teflonových pánví. Mají ale i negativa, například se hromadí ve vzduchu a vodě a extrémně dlouho se rozkládají.

Že jsou takové látky potenciálně velmi nebezpečné, vědí odborníci už několik let. Stejně se tak se ví, že jsou v přírodě nebezpečně nahromaděné. Studie z roku 2015 ukázala, že 97 procent vzorků lidské krve obsahuje PFOA. Agentura pro ochranu životního prostředí ovšem ve své poslední zprávě říká, že jsou ještě nebezpečnější, než se myslelo. Je to proto, že se jejich mikroskopické částice uvolňují do pitné vody.

„Je to v podstatě, jako když se hodně špatný komik zeptá, když teflon není přilnavý, jak vůbec přilne k té pánvi?“ zmínil profesor chemie Mark Benvenuto z Detroitské univerzity, který s agenturou spolupracuje. „Jednoduše nepřilne, hned by spadl. Musí se k němu přidat další chemikálie, kvůli kterým se stane méně dokonalým,“ pokračoval.

Jen v USA byl PFOA nalezen v pitné vodě ve 33 státech, kterou využívá 16 milionů lidí. Agentura se ale domnívá, že v zemi pije takto kontaminovanou vodu 110 milionů lidí. Standardně nejhorší situace je u vojenských objektů a letišť, kde se často používá hasicí pěna, která látku také obsahuje.

Rakovina a poškození plodu

První důkazy, že PFOA není pro živé organismy zdravý, se objevily již v 80. letech minulého století. Tehdy farmář Wilburn Tennant ze Západní Virginie pozoroval, že mu záhadně hyne dobytek. Když zkoumal možnou příčinu, zjistil, že jeho zvířata se pásla vedle pozemku společnost DuPont, majitele patentů k látkám teflon, kevlar nebo nylon.

Společnost zde ukládala chemický odpad. Byť tvrdila, že je zdravotně nezávadný, brzy v okolí začal hynout veškerý zvířecí život. Později se ukázalo, že od začátku výroby v 50. letech se do místní řeky Ohio dostaly tisíce tun PFOA a zřejmě prosakovaly do podzemních vod.

Začaly tak vznikat studie, které postupně zjistily, že látka způsobuje u lidí a zvířat zvětšení jater. Zatímco zvířata hynou, u lidí se může probudit rakovinné bujení nebo u těhotných žen poškodit plod. V dnešní době se také mluví o zvýšení cholesterolu nebo snížení funkce imunitního systému.

Evropa směřuje k zákazu

V návaznosti na tato zjištění se posledních několik let mluví o zákazu PFOA. Evropská unie již přistoupila k ráznému omezení chemikálie, nařízení ale začne platit až v červnu roku 2020 (pro oblečení v červnu 2023). Jenže nikdo své nádobí a nepromokavé oblečení nezačne hromadně nevyhazovat, jde o nařízení pro novou výrobu a prodej. PFOA se navíc využívá více než 50 let, látka tedy v přírodě už nahromaděná je.

S efekty PFOA se tak minimálně v Evropě budou lidé ještě několik let stýkat. Budoucnost se ale směřuje směrem bez látky. K používání alternativních chemikálií již přistoupily například značky Adidas, Nike nebo Puma.

Výrobci látku brání

I přes uvedená zjištění se stále objevují hlasy z průmyslu, že PFOA je naprosto bezpečná substance. „PFOA poskytuje olejovité a odpuzující vlastnosti, které pomáhají udržovat kvalitu jídla, jeho životnost a využívají se při jeho transportu a uchovávání. Díky těmto atributům je naše jídlo chráněno před kontaminací a tudíž zdravější. Přistupovat k zákazu PFOA v obalech je naprosto zbytečné,“ uvedla Americká chemická rada.

Společnost DuPont zase dlouhodobě prohlašuje, že teflon je bezpečný, pokud jeho teplota nepřekročí 340 °C. Tohoto žáru podle ní obvykle při vaření dosahováno není. Pracovní skupina pro životní prostředí (EWG) ovšem nesouhlasí, podle jejích testů teflonové nádobí překročí bezpečnou teplotu už během dvou až pěti minut.