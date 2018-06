Agrofert podle Pirátů neoprávněně čerpal miliony korun z dotací, stát to řeší

Firmy patřící do holdingu Agrofert podle Pirátů neoprávněně čerpaly miliony korun z dotací pro malé firmy na pojištění proti škodám způsobeným počasím i škůdci. Česká pirátská strana v úterý vyzvala dopisem Agrofert, aby peníze i s úroky vrátil, oznámila mluvčí strany Karolína Sadílková v tiskové zprávě. Státní Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF), který dotace udělil, případy prověřuje, píšou úterní Hospodářské noviny (HN). Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka deníku řekl, že firmy měly i přes vstup do koncernu na dotace nárok.

Sedm firem Agrofertu dostalo podle Pirátů na dotacích od roku 2015 neoprávněně nejméně zhruba 4,2 milionu. „Tyto podpory určené výhradně malým a středním podnikům získávaly i dříve, a proto celkový rozsah těchto prostředků je mnohem větší, nemluvě o tom, že neoprávněně putovaly i do dalších velkých zemědělských koncernů,“ sdělila Sadílková. Dotace byly určeny pro malé a střední podniky s počtem zaměstnanců do 250 a ročním obratem do 50 milionů eur (podle aktuálního kurzu asi 1,3 miliardy korun). Agrofert, který je největší skupinou v českém zemědělství a potravinářství, měl loni tržby přes 155 miliard korun a 33 tisíc pracovníků.

Dotace na Čapí hnízdo míří zpět státu. Imoba kývla na vratku 50 milionů

Agrofert se odvolává podle HN na to, že PGRLF uváděl, že na dotace mají podniky holdingu nárok i po vstupu do Agrofertu. „Věc dále analyzujeme, v tuto chvíli nemáme co dodat,“ řekl deníku mluvčí holdingu.

Piráti v úterý také vyzvali dopisem PGRLF, aby věc řešil. Fond uvedl, že se situací kolem zmíněných dotací zabývá. „Řešíme ji v rovině odborné právní polemiky a prověřujeme naznačené informace. Všechny případy možného neoprávněného vyplácení dotací jsou podrobovány kontrole,“ sdělila HN mluvčí PGRLF Neli Vesselinová. Pokud by se podezření potvrdilo, hrozí podle ní firmám vrácení vyplacené podpory včetně úroku. Kolik případů možného neoprávněného čerpání dotací fond řeší, Vesselinová neupřesnila.

Ústupek Agrofertu: Lhůta na vrácení dotace na Čapí hnízdo byla prodloužena

Agrofert vlastnil stíhaný premiér Andrej Babiš

Agrofert vlastnil ještě loni na začátku roku tehdejší vicepremiér a nyní premiér Andrej Babiš (ANO). V únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů vložil akcie svých firem do svěřenských fondů. Babiš čelí stíhání kvůli dotaci pro farmu Čapí hnízdo. Ta patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Agrofertu, poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci pro malé a střední podniky. Po několika letech se farma opět vrátila do skupiny Agrofert.

Babiš chce mít u peněz z EU volnou ruku. Proč před tím Niedermayer varuje?

Přidělování dotací určených pro menší zemědělské firmy velkým podnikům nedávno kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad. Stát podle kontrolorů rozdává velkým firmám většinu z miliard korun evropských dotací na rozvoj zemědělství z Programu rozvoje venkova, ale podpora malých a středních podniků vázne. Za chyby v rozdělování některých dotací pro zemědělce chce Evropská unie po Česku sankci zhruba 7,5 miliardy. Podle Evropské komise Česko nedostatečně prověřovalo, zda se příjemci dotací aktivně věnují zemědělské výrobě. Ministerstvo zemědělství pochybení popírá.

Babiš: Agrofert jsem vymyslel já! Ve Sněmovně se do něj pustili Piráti