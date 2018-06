Češi málo pijí a rádi se chladí klimatizací. Jak moc si ničí zdraví?

V příjmu tekutin jsou Češi nedůslední a vedra jim často nedělají dobře. Ukazuje to průzkum společnosti Rondo Data, podle kterého 36 procent respondentů špatně snáší letní vedra a 18 procent dotázaných vypije méně než litr vody denně. Klimatizaci má doma nebo v práci necelá polovina lidí. Horko v kombinaci s vedrem je přitom příčinou vážných zdravotních komplikací. Kromě malátnosti nebo bolesti hlavy může člověk i zkolabovat a skončit v nemocnici.

Odborníci doporučují vypít denně dva až tři litry neslazených nápojů a nezapomínat na tekutiny ani, když se ochladí. Dlouhodobé zanedbávání pitného režimu může podle lékaře Petra Šonky vést třeba k ledvinovým kamenům.

„Podcenění pitného režimu v horku může vést ke kolapsům, zejména pak u seniorů, kde se k tomu přidává nízký tlak,“ uvedl Šonka pro Blesk Zprávy a dodal: „Často se stává, že do nemocnice přivezou seniora s podezřením na mrtvici. Vypadá to, jako by se mu náhle zhoršil zdravotní stav. Přitom mu stačí infuze a spraví se to.“

Lékař zmínil i klimatizaci, kterou má dneska podle průzkumu doma nebo v práci každý druhý Čech. Podle Šonky hodně záleží na tom, jak se využívá. I klimatizace přináší řadu problému jako: nachlazení, bolesti v krku. U lidí, kteří se venku zpotili a pod klimatizací zase zchladili, může způsobit i nastydnutí zad, nebo ztuhlost krku.

U klimatizace nejvíc trpí krční páteř a ramena

„Nejnáchylnějšími partiemi při nadměrném působení klimatizace jsou krční páteř, oblast ramen, ale i bederní páteř a křížová oblast. Chladný vzduch by rozhodně neměl foukat přímo na tělo, jinak hrozí zatuhnutí například nejenom šíjových, ale i obličejových svalů. Nadměrný chlad pak může zapříčinit také bolest hlavy,“ potvrdila primářka Michaela Tomanová z Infinity Clinic.

Krátkodobé podcenění pitného režimu se dá ještě relativně vyřešit. Horší je situace, kdy pití podceníme dlouhodobě. To může způsobit velmi vážné zdravotní problémy.

Migrénu mohou spustit parfémy i klimatizace

„Z dlouhodobého hlediska zanedbávání pitného režimu může vést k potížím chronického typu jako jsou ledvinové kameny, celková únava, dehydratace. Může to zhoršovat trombofilní stavy, může to podpořit vznik trombózy dolních končetin, a také zrychluje stárnutí kůže,“ dodal Šonka.

Podle průzkumu, kterého se zúčastnilo 1000 lidí v produktivním věku do 64 let, Češi horko moc rádi nemají. 36 procent z nich vedra špatně snáší, 18 procent dotazovaných vypije méně než litr vody denně, 32 procent lidí si každý den dopřeje jeden až dva litry. Klimatizace v práci nebo doma pak využívá asi 43 procent dotázaných.

Jak se na výsledky průzkumu dívá česká veřejnost? Podle ankety Blesk Zprávy se někdo snaží, jiný naopak pitný režim vůbec neřeší.

Kolik vody denně vypijete?

„Věnuji se hodně cvičení a chodím běhat, takže si pitný režim hlídám. Paradoxně myslím, že vypiju méně vody, když mám den bez větší fyzické aktivity. Asi na to tolik nemyslí,“ uvedl pro Blesk Zprávy Pavel (32).

„Spíš než vodu si dám pivko, nebo kafe, netuším kolik vypiju, neřeším to,“ popsal svůj pitný režim Patrik (27).

„Já vypiju dost, asi tak tři litry. Ale piju spíš, když jsem v práci. Doma na to už tolik nemyslím, ale snažím se to hlídat,“ vysvětlila Martina (30).