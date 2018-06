Novou občanku a pas můžete mít nově do 24 hodin. Ale draze a jen v Praze

Občanské průkazy s čipem budou moci lidé dostat od začátku letních prázdnin do 24 hodin, bude je to ale stát 1000 korun. Od 8. července s ním budou moci využívat služeb elektronického portálu veřejné správy. Budou si moci s touto e-Občankou vyřídit například potvrzení o bezdlužnosti, výpis z rejstříku trestů nebo výpis z bodového hodnocení řidiče. Oznámili to v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO), ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) a vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla.