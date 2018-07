Mikropůjčka jako první krok k exekuci? Experti: I pár tisíc může vést do dluhové pasti

Mikropůjčky jsou fenoménem dnešní doby. Někteří odborníci je vychvalují, někteří jim nemohou přijít na jméno. Může prý jít o první krok k tomu, jak nejlépe uvíznout ve spirále dluhové pasti. Sloužit mají ale k tomu, aby lidé pokryli nutný nenadálý výdaj, na který jim nepůjčí v bance. Obvykle jde o relativně nízké částky, může to být pět, osm nebo deset tisíc korun. Vhodná je pro lidi, kteří se před výplatou dostali do finanční tísně, protože jim třeba dosloužila pračka a potřebují rychle novou.

Mikropůjčka je rychlá půjčka, která je poskytována v malém objemu a na krátkou dobu, obvykle od jednoho dne po jeden měsíc. Poskytovateli mikropůjček jsou nejčastěji nebankovní společnosti. Trh mikropůjček je velmi specifický a tyto půjčky jsou zpravidla poskytovány lidem, kteří řeší nenadálý problém, potřebují malé částky a zároveň nechtějí chodit do banky.

„Před uzavření Smlouvy o půjčce posuzujeme úvěru schopnost každého klienta, což všem společnostem poskytujícím úvěry ukládá zákon. Každý žadatel musí doložit své příjmy a výdaje a na základě nich se rozhodujeme, zda příslušnému žadateli půjčku poskytneme a jakou výši. Zároveň využíváme i informace z úvěrového registru NRKI,“ uvedla pro Blesk Zprávy Hana Pekárková ze společnosti Zaplo.

Zvládnete splatit? Dobře počítejte

V případě mikropůjček doporučují odborníci obezřetnost. Mikropůjčky jsou podle Terezy Píchalové ze společnosti Partners velmi nebezpečné, říká, že by bylo nejlepší úplně se jim vyhnout.

„Jejich využití lze akceptovat pouze v opravdu výjimečných případech, kdy člověk má akutní nedostatek financí, ale ví, že bude mít v blízké době dostatečný příjem (mimořádný příjem) na rychlé uhrazení takové půjčky, ale také na všechny standardní běžné výdaje, aby se nedostal do dluhové pasti. Daleko lepším řešením může být úvěr od banky,“ upozornila Píchalová.

Tak i tak se bude vždy jednat o krajní řešení, kterému je nejlepší předcházet. Ideálně si vytvářet rezervy a odkládat si peníze bokem a i tehdy, když je náš rozpočet napnutý, tvrdí odborníci. „Je potřeba si uvědomit, že v případě krizových situací a využití jakéhokoliv úvěru budeme muset úvěr splácet, tj. odkládat peníze ze svého rozpočtu. Jenže už budeme platit úrok, místo toho, abychom získali úrok do své kapsy např. ze spořícího účtu,“ pokračovala Píchalová.

Poskytovatelé jsou pod kontrolou, uklidňuje ministerstvo

Píchalová také mikropůjčky označila za počátek exekucí. Upozornila i na to, že tyto krátké půjčky mají velmi vysoké RPSN. Jedná se o roční náklady. Jejich uvádění je podle odborníků transparentní. Kdyby šlo o lichvu, tak by podle Píchalové taková půjčka musela mít 60 a více procent p.a. (per anual, kolik procent ročně přeplatíme na úroku) na úrocích.

„Mikropůjčky, tedy úvěry o relativně nízké výši (dříve typicky pod pět tisíc korun) a s kratší dobou splatnosti, není potřeba speciálně definovat. Naopak je velkým úspěchem, že se podařilo tento typ úvěrů, do té doby vyňatých z působnosti regulace, plně vtáhnout do působnosti zákona o spotřebitelském úvěru,“ uvedl pro Blesk Zprávy mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík.

Ke konci května měly z Česka zmizet pofidérní firmy, které by si účtovaly nemorální poplatky. Skončilo totiž přechodné období, ve kterém mohly společnosti poskytovat půjčky bez licence, v případě, že si o ni u České národní banky požádaly. Klienti by si měli tedy ohlídat, jestli jejich instituce licenci získala.