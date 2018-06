Státní kuchařka pro chudé čelí kritice. Blesk recepty vylepšil, ochutnejte

Podle kuchařky mají, alespoň dle ideálů resortu, vařit nemajetní lidé nebo matky v azylových domech. A těch je u nás kolem sta tisíc. Vzhledem k počtu obyvatel je to každý 105. Čech. I proto jsou v receptech například ne úplně výživově optimální konzervy s masem, jelikož jsou rozdávány v rámci potravinové pomoci. Podle mluvčího MPSV Martina Bačkovského je brožurka, kterou dávají lidem v charitách a je také na internetu, takový rádce. „Má lidem nabídnout různé varianty využití toho, co dostávají,“ uvedl pro Blesk.

Pro šetrné

Kuchařka, jejíž výroba i tisk asi tří tisíc exemplářů stály 75 tisíc korun, obsahuje i tipy, jak správně skladovat potraviny, aby déle vydržely, i to, co kam dát do lednice pro delší trvanlivost. Navíc jsou v ní tři recepty ze zbytků nebo tvrdého pečiva, aby nic nepřišlo nazmar. Zkrátka tipy, které se hodí možná i do vaší spíže a kuchyně.

Přihoďte drobné

Blesk porovnal několik receptů a tam, kde Úsporná kuchařka radí použít konzervy či předvařenou rýži, použil zdravější čerstvé suroviny. Cenové srovnání by opticky vycházelo ve prospěch jídel z polotovarů. Na druhou stranu je nutné vzít v potaz, že třeba vepřová konzerva obsahuje jen 50 % masa. Ta hovězí zase procent sedmdesát. Zbytek je tuk, škrob a další věci, které se vám na pánvičce vypaří. Ti, kdo musejí využít potravinovou pomoc, na výběr mezi trvanlivou konzervou a čerstvou surovinou nemají. Jiní však při nákupu ano.

Jaké je tedy férové skóre? Vyměňte jednu či dvě ingredience a máte vyváženější a často i lacinější jídlo.

Kuchařka dle MPSV | Jakub Poláček

Ministerská „kuchařka pro chudé“ děsí experty: Nezdravá a drahá jídla z konzerv

Jak funguje pomoc

Lidé v nouzi dostávají základní potraviny jako masové konzervy, těstoviny, rýži, cukr, olej, mouku, kojenecké výživy či přesnídávky. Dosud se rozdalo 1652 tun potravin za 103 milionů korun.

Potravinovou pomoc podle Kláry Holubové z pražské farní charity na Novém Městě využívá pravidelně asi pět lidí do měsíce. Než ale dostanou suroviny, musí pro to něco udělat. „Musí nám donést potvrzení, že jsou evidováni na Úřadu práce, jsou nemajetní a potřebují tuto pomoc. Je to opatření proti zneužívání,“ popsala Blesku. Pak jim jsou do plátěné tašky zabaleny zásoby přibližně na 10 dní. „Když nám řekne, že má děti, tak se snažíme nabalit jídlo i pro ně, ale primárně to je na osobu,“ vysvětlila Holubová.

Dary i jídlo navíc

Suroviny do charit dodávají mimo jiné i potravinové banky, které je buď dostávají v rámci darů od lidí, nebo je dodají supermarkety. Zákon jim totiž nařizuje, aby neupotřebené jídlo nevyhazovaly, ale napřed je nabídly. Jak to funguje, vysvětlila pro Blesk Pavla Šešínová z potravinové banky v Praze. „Nepřijímáme prošlé potraviny, co na sobě mají napsáno: spotřebujte do určitého data. U minimální trvanlivosti je to jiné. Tam se řídíme tabulkami ministerstva zemědělství,“ uvedla.