Stížnosti na šarlatány se vršily čtyři roky. Proč jim kšefty nikdo nezarazil?

Jak si mohli šarlatáni z centra psychosomatické medicíny Aktip udržovat svoje kšefty tak dlouho? Nejen na to se snaží najít odpověď pokračování dokumentu Infiltrace: Obchod se zdravím. První stížnosti pacientů začaly chodit už v roce 2014 a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) zpětně přiznává, že ne všechno se na ministerstvu řešilo, jak mělo. Šéf České lékařské komory Milan Kubek připustil, že stížnosti na šéfku Aktipu Jarmilu Klímovou na komoru přicházely, na její centrum ale prý ne.

Autoři dokumentu se ptali ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Myslí si, že se na ministerstvu vyřizují všechny stížnosti, a jak to mohlo být se stížnostmi v roce 2014?

„To se přiznám, že nevím, v roce 2014 jsem tady nebyl. Sem chodí spousta podnětů a dopisů občanů, nejsem přesvědčen, že vždycky byly dopisy vůbec vyřizovány, že bylo odpovídáno. Proto jsem jasně zadal, že se musí odpovídat, že se musí řešit. Jestli stížnost v roce 2014 přišla, tak by měla být dohledatelná v systému. Já se po ní bezesporu podívám, protože mě samotného to zajímá,“ uvádí Vojtěch v pokračování dokumentu.

O existenci stížností promluvila ve filmu onkologická pacientka Jana Bubeníková. Ženy ze svépomocné pacientské skupiny si totiž na Aktip stěžovaly na internetu. Bubeníková prohlásila, že si rozdělily kompetence a každá měla na starost jiný úřad. Stížnost řešila jen Česká onkologická společnost. Ani ona se ale nedočkala odpovědi, kterou chtěla od České psychiatrické společnosti, které v té době šéfoval Martin Holý. Takže ani ona se nezabývala stížnostmi pacientů?

Nejvyšší trest pro lékaře: Zákaz činnosti. Titul zůstává

„Já osobně jsem psala na Českou lékařskou komoru (ČLK), oni si to vyslechli a řekli, že s tím, co dělá lékař ve volném čase, nemohou nic dělat,“ popsala Bubeníková.

„Aktip je veden jako terapeuticko-poradenské zařízení a žádnou stížnost na něj jsme nezaznamenali, co se týká paní doktorky Klímové, tak nějaké stížnosti na ni byly, ale netýkaly se Aktipu,“ přiznal v dokumentu šéf ČLK Milan Kubek.

Na rakovinu sítko, na únavu milence: Šokující praktiky alternativního centra

Autoři dokumentu Kubka konfrontovali s tím, že komora odpověděla, že se k situaci nemůže nijak postavit. To Kubek vysvětlil tím, že lékaři je možné zakázat činnost (to je podle něho nejvyšší možný trest), ale nikomu nemůže odebrat titul, člověk tedy tímto titulem může dál vystupovat a může poskytovat třeba poradenskou činnost.

„Měli jsme pocit, že jim náš příběh vnucujeme a domnívali jsme se, že si z nás dělají legraci,“ dodala pacientka. Podobně tvůrci konfrontovali i exšéfa (nynějšího místopředsedu) České psychiatrické společnosti Martina Holého. Ten se ale k letitým stížnostem nějak více nevyjádřil.

V pokračování dokumentu tvůrci oslovili i členy týmu Aktipu. Marek Cihlář si udělal vlastní kliniku, rozešel se s Aktipem prý kvůli tomu, že ještě s dalším kolegou chtěli například masérnu. Jarmila Klímová se vyjádřila tak, že už řekla vše, co měla na srdci. Michael Kučera se hájil tím, že zde měl jen pronajatou kancelář, že jeho přístroj je jediný, který umí ulevit od chronické úlevy a má ho mezinárodně certifikovaný. To tvůrci okomentovali tím, že jeho certifikát je 6 let propadlý a dá se pořídit údajně na webu, kde lze koupit třeba akademický titul.

Ministerstvo začalo jednat

V první části dokumentu, která mapovala praktiky centra, se do něho „infiltrovala“ vystudovaná herečka Ivana Lokajová. Vyslechla si, že lze doslova vykadit rakovinu a že jí brzy tato nemoc hrozí. Podle jejích slov bylo nejhorší, když se na víkendovém semináři dozvěděla, že „může za nemoci svých dětí“. Původně sem přicházela se zaléčenou štítnou žlázou a chronickou únavou, kterou opravdu v dané době trpěla. Nikdo jí zde však nepomohl.

„Řekli mi, že můžu za nemoci svých dětí.“ Ivana pronikla mezi šarlatány v medicíně

Den po odvysílání reportáže začalo jednat ministerstvo zdravotnictví, které vyzvalo ke kontrolám zařízení například Českou lékařskou komoru, Státní ústav pro kontrolu léčiv, nebo pražský magistrát. Výsledky by měly být v dohledné době.

Posléze se také zjistilo, že si Lenka Krutilová zřejmě neoprávněně přivlastnila titul magistr, jelikož nevystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, jak tvrdí. Řady zaměstnanců na webu společnosti od začátku aféry značně prořídly. Pokračování dokumentu poběží v pondělí od 21 hodin na ČT1.

