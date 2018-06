Šarlatánství zabíjí, pustili se pacienti do Aktipu. Herečce radili rozvod

„Neznám nikoho, kdo by chtěl mít rakovinu, kdo by si ji hejčkal, jak tvrdí paní doktorka Klímová, nebo paní magistra Krutilová. Opakovala to, co jsme slyšela od paní doktorky Klímové,“ popsala v pokračování dokumentu pacientka Petra Pospíšilová.

Do institutu v závěru snímku poslala také drsný vzkaz: „Paní doktorce a zaměstnancům Aktipu bych chtěla říct, že doufám, že ta karma, o které mluví, že existuje, to je všechno a nemocným lidem bych chtěla říct, aby mysleli vlastní hlavou a nenaletěli podvodníkům, protože šarlatánství zabíjí.“

„Šarlatánka“, která radila vykadit rakovinu, dostala padáka. Centrum čelí kritice dál

Do centra chvíli docházela také herečka Petra Špalková. „Přišla jsem na první setkání, kde měla paní Klímová nějaké papíry, byla jsem tam asi hodinu a půl, stálo mě to asi dva a půl tisíce korun a měla jsem tři nebo čtyři sezení. Jedno z nich jsem zrušila a musela jsem to uhradit v plné výši. Na posledním mi velmi rychle od začátku sezení paní doktorka řekla, ať se rozvedu, že to není žádný problém, že tradiční rodina nemá smysl a že další sezení může proběhnout, až si podám žádost o rozvod,“ uvádí v dokumentu.

Video Milenec, sítko do záchodu i rozvod, to měli doporučovat v centru Aktip. Pacienti promluvili. - česká televize 360p REKLAMA

Dokumentaristům se ozval do pokračování dokumentu i jeden muž, který neuvedl své jméno. Ten tvrdí, že mu přislíbili vyléčit HIV. Bylo mu řečeno, že je virus někde zapouzdřený a musí se zjistit v jaké tkáni. Doporučili detoxikaci poškozené tkáně.

Vyzkoušený scénář: Milenec a sítko do záchodu

Do Aktipu chodila také Miluše Ketzlová. Přivedl ji sem prý partner. Na začátek dostala informaci, že je v depresi, ve stresu a pět minut před onemocněním rakovinou. Jako léčba jí byl doporučený milenec, uvádí v pokračování Infiltrace.

Video S prezidentem v Lánech - vykadění rakoviny - redakce Blesk 1080p 720p 360p REKLAMA

„Mě tam přivedl partner, takže jsem pořád hledala souvislost, proč bych si měla hledat milence, když máme partnerský problém. Pak se mi líbí rčení paní doktorky Klímové, které tvrdí, že někdy je nevyhnutelné, aby se partneři rozešli, aby se nesrovnalosti narovnali,“ popsala dokumentaristům žena. Poslední řečené se prý ale jediné po roce a půl terapií „opravdu povedlo“, partner paní Kletzovou opustil.

„Řekli mi, že můžu za nemoci svých dětí.“ Ivana pronikla mezi šarlatány v medicíně

Jednou z pacientek Aktipu byla také Renata Kalenská, která sem začala docházet kvůli ledvinám. Žena za sebou měla 30 let diabetu a nehezkou perspektivu transplantace před sebou. Jarmilu Klímovou označuje za fantastickou manipulátorku. Okamžitě ji prý přesvědčila o tom, že transplantaci nepotřebuje a začala se v Aktipu léčit. „Vysadila jsem léky a chodila jsem místo do Ikemu do Aktipu,“ popsala v dokumentu Renata. Další pacientka, Ivana Šatrová, se v Aktipu dozvěděla, že za ní stojí anděl.

Kontroly ze všech úřadů

Podobným scénářem si ve společnosti prošla i infiltrátorka první části dokumentu, vystudovaná herečka Ivana Lokajová (46). Docházela sem asi půl roku a zaměstnancům tam nechala přibližně 30 tisíc korun.

Od začátku slyšela, že ji brzo čeká rakovina. Lenka Krutilová, která ji měla na starost, se jí vyptávala, jestli ji otec přijímal jako ženu, radila jí léčbu milencem i to, že si má pořídit speciální sítko do toalety, pomocí kterého doslova vykadí rakovinu. Ivana do centra přitom přišla s tím, že má zaléčenou štítnou žlázu a letité problémy s chronickou únavou.

Na rakovinu sítko, na únavu milence: Šokující praktiky alternativního centra

Po odvysílání reportáže začalo jednat ministerstvo zdravotnictví, které vyzvalo ke kontrolám zařízení například Českou lékařskou komoru, Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo pražský magistrát. Výsledky by měly být v dohledné době.

Video Zeman se pustil do šarlatánů i sluníčkářů. A s novou vládou překvapil i Babiše - Blesk Zprávy 720p 360p REKLAMA

Posléze se také zjistilo, že si Lenka Krutilová zřejmě neoprávněně přivlastnila titul magistr, jelikož nevystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, jak tvrdí. Řady zaměstnanců na webu společnosti od začátku aféry značně prořídly. Pokračování dokumentu uvede ČT1 v pondělí večer ve 21:00.

Autorům pokračování se ozvala jedna jediná pacientka, která říká, že jí Aktip pomohl. Je to novinářka Blanka Kubíková, která sem docházela kvůli migrénám. Ty se prý už neopakují tak často jako dříve, v dokumentu uvádí, že ji atakovaly tak jednou za 14 dní, dneska je to třeba jednou za tři měsíce.