Samoživitelka Lenka po mrtvici ochrnula. S dvěma dětmi musela vyžít s 3 700 Kč měsíčně

Lenka Dubová (42) zůstala po partnerských neshodách sama na dva kluky (16 a 10). Do toho ji loni v březnu doběhl dlouhodobý stres a dostala mozkovou mrtvici. Někdy tak musela vyžít i s částkou pouhých 3700 korun na měsíc. Ale nevzdává se. Dostala se z nejhoršího a teď pomýšlí na vlastní podnikání, které ve spolupráci s Úřadem práce také realizuje. Do začátku jí pomáhá Klub svobodných matek, který před nedávnem rozjel vlastní e-shop, ve kterém prodává výrobky samoživitelek, aby měly nějakou tu korunu navíc.

Klub svobodných matek je organizace, která pomáhá osamělým rodičům. Aktuálně přišla s ojedinělým projektem: maminky vyrábějí dekorace do bytu, které jim zajistí obživu. Mnohdy ženám totiž na pokrytí měsíčních nákladů zbývají jen naprosto minimální finance. V současné době si zájemci mohou zakoupit obaly na papírové kapesníčky nebo košíčky, které mají různé způsoby využití. Ty vyrábí například samoživitelka Monika, která nemá peněz nazbyt, nejen, že zůstala na výchovu dítěte sama, život jí navíc zkomplikoval úraz.

Lenka měla 3700 na měsíc

Podobně je na tom právě i Lenka z Ostravska. Ta loni ochrnula po mozkové mrtvičce. Z nejhoršího je už naštěstí venku, dneska chodí, potřebuje sice oporu ve formě hůlky, ale věří, že i tu jednou zahodí. Lenka vyrábí nejrůznější věci z látek, její výrobky budou už brzy v e-shopu.

Jedná se konkrétně o batůžky pro děti. Chystá dvě verze, jednu pro kluky, druhou pro holky. Zároveň se připravuje na vlastní podnikání. „Dělám si průzkum mezi kamarádkami, chystám byznys plán a další věci tak, abych mohla dostat podporu od Úřadu práce,“ uvedla pro Blesk Zprávy vystudovaná návrhářka a kloboučnice s tím, že je velmi vděčná Klubu svobodných matek, který jí pomohl, když bylo nejhůř.

Lenka je na Vojtu (16) a Mikuláše (10) sama. Donedávna měla jen důchod 3700 Kč a spoléhala se na kontokorent. Mladšímu chlapci loni zemřel tatínek, a tak dostal navíc sirotčí důchod 6000. I tak nemají peněz nazbyt. Lenka si pochvaluje, že chlapci dostali ve škole obědy zaplacené od sponzorů. „Když víte, že sedí na obědě a jí jen housku z domova a ostatní baští teplé jídlo, to je hrozný pocit. Je úleva, když víte, že dítě ve vývinu má díky sponzorském daru teplé jídlo,“ povzdechla si žena.

Loni v březnu Lenku dostihla mozková mrtvička, ta prý s nejvyšší pravděpodobností přišla ze stresu, ale svůj vliv mohla mít také dědičnost. Samoživitelka ochrnula na levou stranu těla a musela se učit znovu chodit. Dneska potřebuje oporu, ale chodí. „Spravilo se to cvičením, byla jsem loni v létě v Čeladné, kde mě učili chodit po schodech, po čtyřech, skládala jsem korálky, kostičky, levou rukou mě učili jak pomačkat papír, jak to s ní narovnat. Když to slyšíte, tak si pomyslíte, jak je to snadné, ale ve skutečnosti se človek vše učí znovu,“ řekla Lenka a k návratu do života dodala: „Když jsem si vlezla na čtyři a sestřička mě držela za nohy, tak jsem si nedokázala uvědomit, kdy mám jít pravou, levou, to si člověk musí znovu uvědomit.“

Ležela na zemi a nikoho nezajímala

V zimě také zažila zoufalou situaci, kdy spadla na zem, hůlka odpadla z jejího dosahu a nikdo z kolemjdoucích se neměl k tomu jí pomoci. „Prošlo pět lidí a nikdo mi nepomohl, do toho se mi utrhla podrážka na botě. Každý viděl, že tam mám hůlku, že nejsem špinavá nebo smradlavá, ale proti tomu se člověk musí obrnit,“ vysvětlila Lenka, že se člověk nesmí takové věci poddat. Nebylo to ale snadné - po nemoci se dlouhou dobu styděla i chodit ven. Dana druží svobodné matky: Musíte být tryskomyš, náhlý problém vše boří

Za nejdůležitější nyní pokládá, že mají všichni střechu nad hlavou, fungující elektřinu a také co jíst. Starší syn uvaří a upeče, obě dvě děti pak umějí vyprat. Lenka se těší a doufá v krásnou budoucnost a v to, že rozjede fungující podnikání. Jediné, co ji mrzí, je, že nemůže s kluky na pěknou dovolenou, nikdy totiž nebyli u moře. Zároveň by ke svému handicapu potřebovala místo vany sprchový kout, jelikož levou stranu pořád nemá tak dobrou, tak ve vaně sem tam upadne.

Dana Pavlousková, zakladatelka Klubu svobodných matek, k e-shopu:

Jak e-shop funguje?



„E-shop samoživitelky“ je projekt, do kterého zapojujeme maminky, které mají z objektivních důvodů problém najít si pracovní uplatnění. Příkladně první maminka z e-shopu Monika má invalidní důchod 3. stupně, pracovat by chtěla, ale zdravotní omezení jí běžné zaměstnání neumožní. Přitom je velmi šikovná na ruční práce, proto jsme ji vybrali jako první maminku do našeho e-shopu, která vyrábí výrobky technikou pletení papíru (pedig). Druhá maminka Lenka je zase naprosto bravurní švadlena a v současné době nám navrhuje druhou produktovou řadu, což jsou dětské látkové baťůžky s ručně malovanými obrázky.



Celý mechanismus funguje tak, že my maminkám nakoupíme materiál, ony vyrobí na zakázku výrobky, za což jsou naší neziskovou organizací placené. My výrobky odebereme a prostřednictvím našeho e-shopu prodáváme. Každý zákazník, který zakoupí výrobek Klubu svobodných matek, zároveň přispívá částkou 100,- do našeho fondu. A tyto prostředky jsou následně přerozdělovávané mezi maminky samoživitelky, které potřebují finanční pomoc.

Dana Pavlousková založila Klub svobodných matek | Dana Pavlousková

Bude se e-shop rozrůstat o další výrobky? Zatím máte nádoby na kapesníčky a tužky...

Určitě ano. V současné době máme produktovou řadu dekorací, záhy přibydou dětské baťohy a třetí budou dámské šátky. Jestli budeme e-shop rozšiřovat, tak to záleží především na lidech, jestli budou chtít udělat gesto dobré vůle a výrobky nakupovat.

Jak přišel nápad na tuto věc?

Víte, ono existuje hodně rozšířené stigma, že samoživitelky radši pobírají sociální dávky, než aby pracovaly. Je to nejen hodně krátká linka, ale hlavně mylná. Ano, jsou některé maminky na dávkách, ale více je jich takových, které pracují nebo by rády pracovaly. Ale pokud mají hodně malé děti, které nemohou dát ani do školky, tak v podstatě možnost zapojit se do pracovního procesu nemají, protože nedisponují prostředky na to, aby si platily chůvu. Takže jsme si v rámci naší neziskové organizace řekli, že zkusíme pár maminek zapojit do našeho projektu. Ony během pár měsíců získají finanční jistotu, ale hlavně know-how a zkušenost tak, aby se po čase mohly osamostatnit. A pak na jejich místo přijmeme maminky další. Jinými slovy je to projekt na to, aby se mohly samoživitelky finančně osamostatnit.



Jaký je zájem o výrobky?

Projekt existuje necelý měsíc a největší radost máme z toho, že lidé, kteří se na naše webové stránky dostanou, výrobky kupují. Jak mi napsala jedna zákaznice: „Mám z toho dobrý pocit.“