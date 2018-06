Tramvaje zabily za měsíc pět lidí. Lidé moc koukají do mobilů, varuje dopravce

Nepozornost, přecházení za tramvají, mobilní telefony, ale i nadměrná konzumace alkoholu. To všechno může za srážky chodců s tramvajemi. Ne všechny nehody musejí být hned fatální. Mnohdy chodec vyvázne jen s drobným poraněním.

Své cestující aktuálně školí na Facebooku k vyšší bezpečnosti Dopravní podnik hlavního města Prahy. Pozadu nezůstává ani PID, ten na svém profilu upozorňuje na to, co by lidé při přecházení neměli dělat.

Malé chodce řidič nevidí

„Pokud se pohybujete po ulicích se sluchátky na uších, nebo často koukáte při chůzi do mobilu, buďte prosím velmi opatrní při jakémkoli přecházení! Přestože se zdá, že nic nejede, opravdu nepřecházejte na červenou! Stokrát to dopadne dobře, ale stane se z toho zvyk a jednou se zamyslíte a ta tramvaj už prostě zastavit nestihne (stalo se nedávno v Ječné ulici),“ uvádí PID.

Menší lidé si pak mají dávat pozor, pokud přecházejí před tramvají, řidič by je totiž z výšky nemusel vidět. Dále odborníci varují před přecházením přes spřáhlo tramvaje, nebo za vozem, kdy nemusí být patrné, jestli z protisměru náhodou nejede další vůz. V zastávce pak není doporučeno přecházet mezi tramvajemi, řidiče rozjíždějícího se vozidla by chodec mohl překvapit, bylo by už ale pozdě. Na podzim je pak důležité mít na paměti, že vozy (typ T3 má 17 tun oceli) hůře brzdí, při své váze mají navíc dlouhou brzdnou dráhu.

Srovnání střetů s člověkem za letošní a loňský rok:

2017 2018 leden 7 9 únor 3 3 březen 9 6 duben 5 11 květen 3 13 27 42

Ostatní dopravní podniky jsou na tom podobně jako Praha. Letos je to zatím bez úmrtí, srážky s tramvajemi ale nejsou nic výjimečného ani v menších městech. Třeba v Ostravě jich mají letos už pět.

Lidé riskují i v Brně, Ostravě a Plzni

„Od počátku roku evidujeme pět případů srážky chodce s tramvají – z toho dvě lehká zranění a v jednom případě chodec z místa nehody utekl. Ve čtyřech případech se jednalo o nedání přednosti ze strany chodce na místě pro přecházení dráhy. Cestující upozorňujeme pomocí nálepek umístěných na vnitřní straně dveří,“ uvedla pro Blesk Zprávy mluvčí ostravského dopravního podniku Karolína Rycková.

Také v Brně řeší problémy s neukázněností. „Letos nemáme žádnou smrtelnou srážku chodce s tramvají. Obecně se dá říct, že bylo letos už 11 případů sražení chodce. Obvykle je to tramvajemi. Bývá to na nástupištích, kdy opilí motající lidé přechází koleje. Dále pak ke kolizím dochází na přechodech, kdy si chodec myslí, že má přednost. Jednalo se o lehká zranění,“ popsala brněnskou situaci mluvčí zdejšího dopravního podniku Barbora Doležalová.

A potíže jsou i v Plzni. „Máme s tímto problémy, spousta lidí neví, že tramvaj má přednost. Došlo i u nás k několika srážkám tramvají a chodců,“ popsal mluvčí plzeňského dopravního podniku René Vávro.

Mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková přidala podrobnosti k bezpečnému pohybu v blízkosti dopravních prostředků:

Jaká jsou základní pravidla pro pohyb chodců na přechodech v blízkosti tramvajových zastávek?

Chodci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu dle Zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, jsou povinni bedlivě sledovat a řídit se světelnou signalizací a dopravním značením. Na rozdíl od ostatních vozidel má tramvaj na přechodu pro chodce přednost. Toto pravidlo však chodci často ignorují.

Co nejčastěji chodci porušují?

Nedodržují uvedené povinnosti, přecházejí mimo přechod pro chodce a velmi často přebíhají na červenou. Obecně respektovanost semaforů přes samostatné tramvajové koleje je ze strany chodců minimální, např. Hradčanská, Palackého náměstí na nábřeží, Chaplinovo náměstí a mnoho dalších…

Jak fatální jsou následky srážky vozu s chodcem?

Následky jsou specifické, dle povahy mimořádné události, jak je uvedeno v tématu, tramvaj neuhne, nelze tedy střet odvrátit, vznikají mnohočetná zranění, bohužel i s následkem smrti.

Je dostatek prevence a osvěty ohledně toho, že tramvaj má vždy přednost před chodci?

Ano, toto je přesně uvedeno v Zákoně č. 361/200 Sb. o silničním provozu, dále bylo dlouhodobě prováděno hlášení do salonu vozu pro cestující o tom, že tramvaj má na přechodu pro chodce přednost, dále byla ve spolupráci s Policií ČR již několikrát akce „Není cesty zpět“, která se mimo jiné touto tematikou zabývá. Účelem preventivní kampaně zaměřující se především na žáky základních škol je varovat chodce před riziky spojenými s provozem tramvají. Je žádoucí, abychom připomínali pravidlo, že na rozdíl od jiných vozidel má tramvaj na přechodu pro chodce přednost. Další byla preventivní akce „Zebra“ připomínající bezpečné přecházení.

Aneta Řehková, mluvčí pražského dopravního podniku | dpp.cz

Jsou moderní tramvajové vozy konstruované tak, aby při střetu člověka odhodily, ale nepřejely?

Nové tramvaje jsou svojí koncepcí nízkopodlažní, tudíž jejich výška nad kolejemi je oproti starším typům minimální. V přední části všech tramvají je vždy před prvním podvozkem tzv. mechanická ochrana, která má za účel odstranit jakoukoliv překážku mimo vozidlo.

U nových tramvají 15T ForCity je tato ochrana 7cm nad kolejnicí a je vybavená pryžovým pásem. Navíc je směrovaná tak, aby cizí předmět nebo i osobu vysměrovala mimo vozidlo.

Nové tramvaje mají ochranné kryty podvozků, aby zamezily zranění osob. Při konstrukci předních čel nových tramvají byl kladen důraz na oblé tvary, včetně zapuštěných světlometů a přední část nových tramvají je bez tzv. spřáhla (u starších typů tramvají je toto spřáhlo viditelné).

V současné době DPP spolupracuje na studii srážky tramvaje s chodcem s FTVS UK, Škodou Trasportation a.s. a VÚKV. Výsledky této analýzy by měly v praxi zajistit větší optimalizaci předních částí tramvají tak, aby byli chodci co nejvíce ochráněni při těchto kolizních situacích.

Jaká je brzdná dráha tramvajové soupravy?

DPP v předepsaných intervalech pravidelně kontroluje a měří tzv. Zábrzdné dráhy všech tramvají dle vyhl. Ministerstva dopravy č. 173/1995 sb. Dopravní řád drah.

Nové tramvaje typu 15T ForCity mají nejúčinnější brzdnou sílu. Například při rychlosti 40 km/h na rovné koleji a neobsazené tramvaji cestujícími dokáže zastavit, při použití všech brzdných systémů, na vzdálenost cca 18 m.

Záleží na tom, zdali jsou koleje suché, nebo mokré?

Suchá nebo 100% mokrá kolej nemá vliv na brzdný účinek tramvaje.