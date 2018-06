„Nevděční Iráčané“ jsou po útěku z Česka noví Němci. Mají mercedes i plazmu

Rodina křesťanských Iráčanů, kteří v roce 2016 odmítli azyl v Česku a utekli do sousedního Německa, už je „za vodou“ a mimo nebezpečí. Hrozilo jim přitom, že budou deportováni zpátky do Iráku. Jenže dobu, kdy je tamní úřady mohly vyhostit, přečkali. Členové sedmnáctičlenné rodiny Battových nyní získali definitivní azyl a dlouhodobé povolení k pobytu. Oproti skromnému bydlení na Jihlavsku si užívají v německém luxusu a o své zážitky se dělí na sociálních sítích. Jejich příběh připomněla středeční MF Dnes.

Battovi se do Česka dostali v lednu roku 2016 s projektem nadace Generace 21, doma jim kvůli jejich křesťanskému vyznání hrozila smrt. Nadace jim po přechodném bydlení v rekreačním zařízení Okrouhlík zařídila ubytovnu v Jihlavě, tam se jim ale nelíbilo. Patriarcha rodiny Georgis Batto jim přidělené byty tehdy podle televize Prima označil za „přemalovaný kravín“. Překladatelé to pak ale rozporovali.

Následně migranti utekli do Německa, za hranicemi je ale zadrželi. Řidič autobusu, kterým cestovali, byl obviněn z převaděčství, a české ministerstvo vnitra bylo vyzváno, aby si uprchlíky vzalo zpět.

Iráčané se však do Česka, kromě výletů, už nikdy nevrátili, ukryli se u Evangelické jednoty bratrské v hornolužickém městě Ochranov (Herrnhut). Čeští bratří jim poskytli církevní azyl a Battovi na církevní půdě přečkali dobu, kdy je Němci mohli vrátit do Česka, případně zpátky do Iráku.

Byt, mercedes a plazma

„Naším cílem bylo je dostat do bezpečí, a to se podařilo,“ komentoval situaci pro MF Dnes Jan Talafant z nadace Generace 21. Dodal, že jsou si vědomi, že se jim v Německu daří dobře, ale že s nimi nejsou v kontaktu. Detaily případu neposkytla ani církev. Ta se zřejmě obává, že by se mohla stát terčem protimigrantského hnutí Pegida, které v Sasku sídlí, nebo dalších odpůrců migrace.

Iráčané, kteří odmítli azyl v Česku, si užívají života v Německu. Definitivně dostali azyl a povolení k dlouhodobému pobytu. | reprofoto/instagram

„Bylo to správné rozhodnutí. Není vyloučeno, že by jim hrozilo vyhoštění do Iráku…a rodina by se ocitla ve stavu ohrožení života,“ vysvětlila své jednání církev. MF Dnes se podařilo zjistit, že většina členů rodiny Battových už v ochranovském klášteře nežije. Někteří si pořídili byty v Drážďanech, jiní v Norimberku. Žijí obklopení luxusem, nejnovější elektronikou, drahými auty. Není jasné, odkud na svůj životní styl berou peníze.

Z upchlíků jsou Němci

Na sociálních sítích sdílí obrázky svého „lepšího“ života, za kterým z Česka utekli. „Chodíme na němčinu, jezdíme na výlety, poznáváme Sasko,“ napsal na internetu jeden z uprchlíků, Martin Batto. V mercedesu se teď podle listu prohání kolem uprchlických táborů v Drážďanech a migranty, které čeká azyl nebo deportace, si natáčí na mobil s vědomím, že oni už jsou v bezpečí.

V roce 2016 tehdejší ministr vnitra Milan Chovec (ČSSD) slíbil, že zajistí návrat Iráčanů do Česka, ale nestalo se tak. Mluvčí ministerstva Hana Malá informovala MF Dnes, že osud rodiny nesledují. Jihlavské byty, které Iráčané odmítli, město normálně pronajímá, uvedl mluvčí radnice Radek Tulis. Projekt přesidlování křesťanských Iráčanů skončil fiaskem a byl ukončen v dubnu 2016.