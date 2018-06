Ministerská „kuchařka pro chudé“ děsí experty: Nezdravá a drahá jídla z konzerv

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo Úspornou kuchařku, která by měla údajně pomoci nemajetným lidem uvařit z dostupných surovin kvalitní jídla. Podle expertů je však výsledné dílo podpořené z evropských peněz amatérismus, který nabízí předražené a nezdravé recepty plné přesolených a konzervovaných potravin. Zprávu přinesly středeční Lidové noviny.

Publikace, kterou ministerstvo vydalo v nákladu 3300 kusů, je zdarma distribuována v azylových domech, zájemci si ji mohou stáhnout také na internetu. Podle mluvčího resortu Vladimíra Řepky je určena pro příjemce potravinové pomoci, autoři však v knize uvádějí, že se pokoušeli pamatovat na všechny, včetně rodin s dětmi.

Pokud by však čtenář brožury očekával, že z kuchařky připraví pro děti cenově úsporný a zdravý pokrm, čeká ho zklamání. Většina receptů má ke zdravé výživě opravdu daleko a nabízená jídla navíc nejsou ani cenově úsporná, tvrdí kritici. Roman Vaňek z Pražského kulinářského institutu kuchařku označil pro list za „knižní šílenost“, podle něj lze vařit levněji a zdravěji z čerstvých surovin.

Podobný názor má i profesor Štěpán Svačina, přednosta klinika endokrinologie a metabolismu VFN v Praze: „V této kuchařce nejsou úplně zdravá jídla, chybí tam zelenina, recepty obsahují příliš mnoho soli“, uvedl pro Lidové noviny, aby dodal: „Největší chybou je časté používání konzervovaných potravin. Určitě to nejsou optimálně investované peníze EU.“

Tvorba kritizované kuchařky vyšla celkem na 75 tisíc korun a podle mluvčího Řepky se na ní podílela Slezské Diakonie, Institut cirkulární ekonomiky, iniciativa Zachraň jídlo a Sekce výživy a nutriční péče.

Jak je možné, že i při takto rozsáhlé spolupráci vzniklo dílo, které se zdravým a dostupným vařením nemá mnoho společného? Vysvětlení to zkoušelaLenka Waszutová ze Slezské diakonie: „Podklady připravoval náš tým lidí, vše zaštiťoval kolega, který je ale momentálně v zahraničí a s nímž se nám nepodařilo spojit. Pokud vím, on je řadu let v blízkém kontaktu s lidmi bez domova, nejspíš receptury sbíral od nich. Ne všechno v knize je ale od nás.

Diakonie: Měla to být kuchařka z potravinové pomoci

„My jsme dodávali recepty pro využití potravinové pomoci. Jestli to ministerstvo prezentuje jako kuchařku pro chudší rodiny s dětmi, je to chyba. Ty si mohou nakoupit čerstvé potraviny mnohem levněji v akcích v supermarketech,“ řekla Waszutová.

Spíše než úsporná kuchařka by se tak pro knihu zjevně hodil například název „Vaříme z potravinové pomoci“. „Věřím, že lidé ze Slezské Diakonie nehodlali na tomto ‚díle‘ zbohatnout. Stejně tak chápu, že mají právo vědět o kvalitně jídla, alergenech, nutričních hodnotách, relevantních kuchařsých postupech atd. podstatně méně, nežli profesionální kuchař,“ zmínil Roman Vaněk. „Podstatné je potvrzení arogance, lenosti, neschopnosti a pokrytectví ministerských úředníků. Jejich totální odtržení od reálného světa s nízkým příjmem,“ dodal.