Zubožené slepice jsou v klecích i s mrtvolami, aktivisté ukázali drsné záběry

Klecový chov slepic může mít hodně nechutné kontury, tvrdí spolek Obraz – Obránci zvířat. Aktivisté zveřejnili fotografie a videa, kde jsou zubožené a mnohdy už částečně oškubané slepice. Ty podle spolku žijí v klecích někdy i s mrtvými „kolegyněmi“. Drůbežáři se ale kritice brání. Připomínají, že museli klecové chovy v roce 2012 předělávat a investovali do nich hodně peněz. Případné další přestavby by prý spolykaly miliardy korun, což by se odrazilo i v ceně vajec, varují. Navíc prý není ani jisté, jestli jsou záběry opravdu z jejich chovů.

Slepice z klecových chovů mívají ve svých ubikacích bidélko, jinak zvířata stojí na drátěné podlaze. Podle záběrů, které měl Obraz pořídit, se často o „klícku“ dělí s kusy, které zemřely a postrádají část peří. To všechno se obráncům zvířat nelíbí. Chtějí zatlačit na velké odběratele vajec, jako jsou supermarkety a další zpracovatelé, aby zatlačili na prvovýrobce s tím, že tato vejce od nich brát nebudou.

Farmáři by tak museli předělat své klecové chovy na halové, nebo otevřené, což s sebou nese řadu dalších rizik a vynaložení nemalých finančních prostředků.

Podle ochránců se ale v případě klecových chovů jedná o týrání zvířat. Chovatelé oponují, alespoň ti, kterých se videa týkají. Podle nich člověk, který v prostorech natáčel, neměl patřičné povolení a ohrozil svým počínáním jak slepice, tak konečného spotřebitele. Do chovu mohl totiž „zavléct“ nemoc.

Neoprávněné video z „konce turnusu“?

Například Milan Sýkora ze společnosti Druko, která na snímcích také figurovala, záběrům nevěří. Mohly prý být natočené kdekoli a kdykoli. Zároveň se podle muže a i podle mluvčí Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé jedná o nejhorší záběry, které se někde podařilo posbírat. Dlouhá také zmínila, že muselo být natáčeno ke konci „turnusu“, protože slepice částečně pozbývaly peří a navíc v noci, kdy jsou aktivní čmelíci. Ty autoři označují za parazity.

Boj proti čmelíkům je podle Dlouhé náročný. Loni zapříčinily třeba rapidní zvýšení ceny vajec, v zahraničí totiž na jejich likvidaci použili jed fipronil, který se dostal i do vajec a ohrozil tak zdraví spotřebitelů. Porušil takzvanou bio sekuritu.

„U nás platí pravidla, že se musí dodržovat bio sekuritu, nesmí tam přijít nikdo cizí. Pokud by měl přijít, tak se musí osprchovat a převléknout do čistých šatů. Vlézt do chovů není dobré. I zaměstnanci se převlékají a desinfikují. Je to nebezpečí zavlečení chorob. I venku jsou volně žijící ptáci, jsou ptačí chřipky a jiné nákazy,“ popsal Sýkora.

A brání se i další výrobce. „Obchodní korporace AGRO PRODUKCE s.r.o. a VEJCE CZ s.r.o., jako provozovatelé farem, které byly v nedělním vysílání pořadu ČT „168 hodin“ terčem útoku aktivistů spolku ochránců zvířat OBRAZ, se důrazně od obsahu této reportáže distancují a zvažují učinit veškeré právní kroky proti této samozvané organizaci neurčitého počtu osob, neboť nelze dokázat, že se jedná o autentický, neupravený a digitálně nesestříhaný materiál,“ uvedl pro Blesk Zprávy právní zástupce společností Jan Mejzlík.

Investice do nových výběhů by se podle odborníků mohla v Česku vyšplhat až na pět miliard korun. To by podle Dlouhé mohlo znovu přinést zdražování vajec. Ostatně tak či onak jsou vejce z podestýlky, z volného chovu, nebo v bio kvalitě, dražší, než ta klecová. Farmy, které neznámý kameraman navštívil, se budou pravděpodobně proti „útoku“ bránit.

„Pořizovatel záběrů se do objektů dostává tak, aby po sobě nenechával stopy, škody a aby neohrozil zvířata. Povolení by chovatelé neumožnili, jedná se o problematické chovy. Je to natočené bez povolení, ale je tady veřejný zájem, aby veřejnost věděla, v jakých podmínkách žijí miliony slepic, odkud se k nim dostávají vajíčka. V Rakousku už je takové rozhodnutí, že zdokumentování podmínek je velmi silný argument,“ popsal pro Blesk Zprávy mluvčí spolku Pavel Buršík.

Zrušení klecových chovů?

Obránci zvířat se podle mluvčího žádného porušení zákona nedopustili, nedošlo prý k trestnému činu. Na paškál si vzali jedny z největších producentů vajec v republice: AG Maiwald, Druko a Schubert. Jde o farmy, které produkují asi 15 procent českých vajec. Podle Buršíka šlo o snahu ukázat, jak to v chovech chodí. Do budoucna je prý možné, že se Obraz zaměří i na další farmy, i to, že ukáže více již pořízených záběrů.

Snímky vznikaly v průběhu roku 2017 a 2018. Chovatelé se často brání tím, že není jasné, zda byly obrázky pořízené opravdu u nich. Buršík ale argumentu tím, že na začátku každého kusu je zobrazená GPS souřadnice a aktuální výtisk novin. Cílem aktivistů je hlavně v tlaku na zpracovatele nebo prodejce vajec, kteří by vejce z klecí měli přestat odebírat tak, aby producenti svoje chovy změnily na halové, otevřené nebo bio.

Tesco už přišlo se změnou

„Tesco tento závazek přijalo před začátkem kampaně. Je to první z řetězců, který takto se zákazníky komunikoval, že během několika přestanou odebírat klecová vajíčka. Je třeba, aby se odběratelé bavily s producenty o tom, aby své chovy změnily na chovy s podestýlkou, klecové chovy, nebo bio chovy,“ uzavřel Buršík. Chovatelé slepic museli už v roce 2012 investovat do nových, takzvaně obohacených klecí.