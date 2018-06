Většina Čechů je líná cvičit. Chlapci se připravují o potenci, dívky o výšku

Češi jsou na tom přes veškerou snahu s pohybem dost bídně. Zatímco 40 procent „kolegů“ z různých evropských zemí provozuje nějakou tělesnou aktivitu alespoň jednou týdně, v Česku je to jen 32 procent. Pět procent lidí pak tvrdí, že sportuje pravidelně. Jenže více než 60 procent Čechů necvičí vůbec anebo jen zřídka kdy.

„Přestože se od roku 2011 snažíme ukazovat na to, že nedostatek fyzické aktivity vzrůstá, tak se nám nepodařilo otočit trend ve společnosti, která se hýbe čím dál méně. Má to vliv na všechny věkové kategorie až po seniory, kde je nedostatek fyzické aktivity nejvíc vidět,“ uvedla pro Blesk Zprávy Jana Havrdová, prezidentka České fitness komory.

Expertka: Pohyb je zásadní pro zdraví

Podle Havrdové pohyb patří mezi základní životní aktivity. Tedy k dýchání, pití, spánku a jídlu. Havrdová podotkla, že bez vody přestaneme žít a tvrdě dodala, že při nedostatku pohybu „to trvá jen o něco déle.“ Upozornila i na to, že zdravý pohyb ovlivňuje celý lidský život a vývoj.

Vzhledem k neutěšené situaci začal v Česku fungovat program Let´s Beactive, který má za úkol naučit lenochy správnému a hlavně pravidelnému pohybu. Jedná se o tříletý program, který na podobné bázi úspěšně proběhl ve velké Británii.

„Cílem je dostat na šestitýdenní program neaktivní veřejnost. S těmi se bude pracovat, udělá se jim diagnostika, doporučí pohybová aktivita. Součástí bude i mobilní aplikace, která pomůže měřit pohybovou aktivitu,“ popsala pro Blesk Zprávy Havrdová. Program odstartuje asi v druhé půlce září a potrvá právě 6 týdnů. Po třech a šesti měsících by měli být účastníci překontrolováni. Cílem totiž je udržet je u zdravého pohybu.

Havrdová také zdůraznila, že není tak důležité přivést lidi k aktivnímu sportu, důležité je, aby žili takzvaně „čiperný život“. Zajít si jednou týdně do fitka je podle odbornice hezké, ale je to zároveň pořád málo. Lidé by měli například vystoupit o stanici dřív, nebo místo výtahu či eskalátoru vyrazit po schodech pěšky.

Problém s plodností

Začít cvičit je prý možné kdykoli. „Nikdy není pozdě, vždycky je dobré začít. Pokud má někdo s pohybem problém, měl by si pořídit alespoň krokoměr. Jsou lidé, kteří udělají třeba jen 1000 kroků denně (optimum je 6 až 10 tisíc),“ popsala Havrdová a dodala, jak je důležité se s pohybem začít už v raném dětství.

„Děti do šesti let musí mít nastavené pohybové znalosti. Protože ve chvíli, kdy vstupují do puberty a mají méně svalů, než tuku, tak citliví jedinci jsou více ohroženi nedobrým pohlavním rozvojem. Například u kluků je tuk více v prostoru, který je určen estrogenu a později se u nich začnou projevovat ženské znaky (zadek, břicho…) a má to i vliv na plodnost,“ popsala odbornice.

U dívek může zase přijít dříve menstruace, v důsledku čehož jsou potom tyto ženy celkově menší. Havrdová také dodala, že jedno euro (26 korun) vynaložené do sportovních aktivit se každý rok vrátí až čtyřikrát na zdravotním pojištění.

Jakou mají lidi motivaci sportovat? Podle průzkumu je to nejčastěji vidina toho, že budou zdravější. Proč se Evropané nevěnují sportu příliš často? 40 procent tvrdí, že nemá čas, 20 procent lidí nemá o pohyb zájem, 14 procentům to prý nedovoluje zdravotní stav. Podle Eurobarometru také sportují více muži než ženy, hlavně potom ve věkové kategorii 15 až 24 let.