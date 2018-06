„Hnusy“ kupuje každý čtvrtý Čech. Nejhorší jsou sýry, med i víno. Co ohlídat?

Jen přibližně čtvrtina Čechů je při nákupu potravin v obchodech dostatečně zodpovědná a důkladně se zajímá o tom, co kupují. Vedle toho je přibližně stejně velká skupina těch, kteří přiznávají, že občas kupují potraviny, které mohou být nekvalitní nebo dokonce zdravotně závadné. Ve studiu Blesku to řekl Pavel Kopřiva ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce s tím, že nejméně na kvalitu dbají studenti a chudí senioři.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) loni provedla celkem 27 tisíc kontrol v malých obchodech a obchodních řetězcích a inspektoři narazili na 3184 závadných šarží potravin. Přibližně každý 10. kontrolovaný výrobek byl nekvalitní, nejakostní nebo dokonce falšovaný.

Nejčastěji se podle inspekce falšují masné výrobky, sýry, medy nebo vína. „U medu je 40 až 60procentní pravděpodobnost, že zjistíme pochybení,“ zmínil pro Blesk Zprávy Pavel Kopřiva ze SZPI s tím, že u masných výrobků obvykle chybí část deklarovaného masa, u sýrů zase část sušiny. Časté problémy našli inspektoři také u ryb, ovoce i mléčných výroků.

Nejproblematičtější jsou potraviny dovážené ze zemí mimo EU, kde je problematických téměř 30 procent kontrolovaných produktů. Problematických je také 17 procent kontrolovaných potravin z EU a 10 procent potraviny vyrobených v Česku.

Nekvalitní i nezdravé nákupy

Podle něj jen přibližně čtvrtina Čechů důsledně sleduje to, co v obchodech kupují. „Jsou takoví, jako bychom si přáli. To znamená, že jsou informovaní, vyhledávají si informace o potravinách a ví, co kupují a proč,“ uvedl Kopřiva v rozhovoru. Naproti tomu jde zde skupina těch, kteří to mají přesně naopak.

„Až čtvrtina Čechů připouští, že občas konzumují potraviny, jejichž jakostí nebo bezpečností si nejsou jisti. Jedná se částečně o nejmladší lidi, třeba studenty do 25 let, a potom také o seniory, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a nemají dostatek peněz na nákup kvalitních potravin,“ upřesnil.

Hlídejte čistotu a etikety

Jak tedy ohlídat, co si v obchodech koupit? Podle experta stačí nad nákupem dostatečně přemýšlet a nenechat se ošálit. „Pokud člověk neopustí zdravý selský rozum, tak se významné části pochybení může vyvarovat. Už ze samotné provozovny lze vytušit, co lze očekávat. Je potřeba sledovat stav hygieny, stav zboží i informovanost personálu. Tam, kde je ochotný a informovaný personál, který sděluje informace i nad rámec povinností, lze čekat, že se v této prodejně se dočkáme férového přístupu,“ uvedl Kopřiva. Dodal, že je dobré také hlídat etikety se složením.

Před falšovanými potravinami, které mají třeba nižší obsah slíbených složek, se může zákazník bránit jen omezeně. „Je nutné sledovat informace dozorových orgánů,“ říká Kopřiva a jako příklad uvádí web Potraviny na pranýři, na kterém SZPI zveřejňuje informace o nekvalitních i falšovaných potravinách a také o obchodech nebo restauracích, které nedodržují hygienická pravidla.

