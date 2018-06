Nejen ceny nemovitostí letí nahoru, zvyšují se i u energií. Pomohou „chytrá města“?

Čechy nyní ve velké míře trápí rostoucí ceny nemovitostí. Podle výkonného ředitele Svazu měst a obcí Dana Jiránka by však lidé měli přemýšlet i nad tím, že do budoucna porostou ceny energií. Pomoc by v tom mohl koncept tzv. chytrých měst (smart cities). Mnozí zástupci měst jsou však podle Jiránka na toto označení alergičtí. Za názvem se všal skrývají úspory, ale také větší pohodlí, nebo bezpečnost pro obyvatele. A nejen možnost dobít mobil na zprofanované chytré lavičce.