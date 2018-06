Šéfku centra šarlatánů pozvali do televize jako odbornici. O „vykadění rakoviny“ pomlčela

Rakoviny je možné se zbavit detoxem nebo ji vykadit. A pomůže i milenec. To je příklad podivných technik, které doporučuje pražské léčitelské centrum Aktip. Figurantka České televize zařízení půl roku navštěvovala a na skrytou kameru nahrávala, jak terapie probíhají. Výsledek pobouřil veřejnost i nejednoho odborníka. Aktip nyní dokonce vyšetřuje ministerstvo zdravotnictví a lékařská komora.

„Šarlatánka“, která radila vykadit rakovinu: V rukou měla i osud dítěte (7)!

Slovenské komerční televizi Markíze kauza neunikla. Rozhodla se jí ale věnovat po svém. Do svého ranního pořadu Teleráno si pozvala šéfku Aktipu Jarmilu Klímovou jako odbornici na alternativní léčebné metody, ne k vysvětlení kontroverze.

Kauzu zatajili

Klímová rozhovor s moderátory Kvetou Horváthovou a Tomášem Juríčkom uvedla slovy „každá choroba začíná v hlavě“. Západní medicína je podle ní nedostatečná a lidem můžou pomoci psychosomatické metody. Pomáhá i spiritualita a esoterika.

„Ono to někdy zavání čarodějnictvím… Naše energie, které proudí naším tělem, jsou však fyzikálně měřitelné a spiritualita, která dává smysl našemu bytí, se od toho nemůže oddělit,“ říkala Klímová. S Horváthovou následně řešili, že i úrazy mají v sobě nějaký odkaz.

„Šarlatánka“, která radila vykadit rakovinu, dostala padáka. Centrum čelí kritice dál

Ani jednou během celého rozhovoru nepadla zmínka o kauze, která aktuálně běží v Česku. Že metody doporučované Klímovou a jejím centrem jsou předmětem kritiky desítek odborníků. Že zaměstnankyně Aktipu lhala o vzdělání. Že mnohým lidem se po jejich léčbě přitížilo. Nic.

DennikN upozorňuje, že byť Teleráno není zpravodajskou relací, Markíza je odpovědná za hosty, které do něj zve. Tvůrci mají vědět, s kým budou mluvit. A když to ví, mají morální povinnost to divákům sdělit. Není to navíc poprvé, co se v Teleránu propagovala alternativní medicína – v minulosti se zde například seriózně debatovalo o Andělech.