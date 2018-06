Romové nabídli pomoc v boji s kůrovcem. Čekatelé z úřadů práce najdou uplatnění?

Mělo by jít o pracovníky prověřených firem, kteří nyní kvůli nedostatku pracovních příležitostí žijí ze sociálních dávek, uvedla asociace. Podle údajů Úřadu práce ČR nezaměstnanost v Česku v květnu klesla z dubnových 3,2 procenta na tři procenta. Uchazečů o místa bylo ke konci letošního května zhruba 230.000, což je nejméně od července 1997.

„Vyjádření ministrů Richarda Brabce a Jiřího Milka a potažmo i premiéra Andreje Babiše, že je potřeba rychle do republiky dostat tisíce nekvalifikovaných pracovníků ze zahraničí, když na úřadech práce jsou stovky, ne-li dokonce tisíce dlouhodobě nezaměstnaných Romů, kterým tuto práci napřímo nikdo nenabídl, se nám nelíbí,“ uvedl prezident asociace Vladimír Leško.

Ministr: Jsme rádi za každou volnou ruku-nohu

„Samozřejmě musím říct, že budeme jednoznačně rádi za každou volnou ruku - nohu, která bude ochotná pracovat,“ řekl dnes ČTK Brabec. Podle něj však Lesy ČR a jejich dodavatelské firmy už déle než rok mluví o nedostatku pracovníků. „Že by ty firmy v takovéhle situaci nebraly lidi, kteří jsou schopni pracovat, mne fakt překvapuje,“ dodal ministr. Je však podle něj otázkou, co úřady práce firmám tvrdí. „Ale opravdu si nedokážu představit, že by tam nějaká diskriminace oficiálně nebo neoficiálně fungovala,“ dodal.

Tiskové oddělení ministerstva zemědělství uvedlo, že Milek již jednal s předsedou Celostátní asociace sociálně zodpovědných romských spolků a podnikatelů v ČR Marcelem Ščukou o možnostech nalezení práce v lesích pro nezaměstnané Romy. Milek požádal Lesy ČR, aby přesně informovaly, koho potřebují. Milek předá Leškovi kontakt na zaměstnance Lesů ČR, se kterými by se mohl domluvit na konkrétním postupu.

Romové by měli mít stejnou šanci na zaměstnání

Romové by měli podle Leška mít stejnou šanci získat zaměstnání jako většinová část populace. „Asociace zároveň ministry v dopise vyzvala, aby dali firmám, které asociace sdružuje, příležitost podílet se na veřejných zakázkách a zakázkách malého rozsahu, o nichž ve většině případů vůbec nevědí, a dali tak šanci dlouhodobě nezaměstnaným a registrovaným na úřadech práce zapojit se plnohodnotně na trhu práce,“ dodal.

Ministři se na konci května usnesli, že stát zatím krizový stav kvůli kůrovci vyhlašovat nebude. Společnost ČD Cargo by měla do konce letošního roku navýšit kapacity na odvoz dřeva z lesů o 500 vagonů. Stát v součinnosti s kraji bude také hledat místa, kde by se mohlo dřevo skladovat. Jak již dříve řekl Brabec, současná kůrovcová kalamita je největší od dob Marie Terezie.