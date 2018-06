Hledači kešek si bohužel za neštěstí mohou sami, nedbali výstrah, varují odborníci

Každá keška má jasně stanovenou obtížnost. Ta, pro kterou se hledači vydali, má čtyři hvězdičky z pěti a jedná se tak o jednu z nejobtížnějších kešek. Pátá hvězdička už totiž značí kešku, kterou ulovíte jenom s nějakou „speciální dovedností“. To znamená, že může být třeba na skále a k jejímu ulovení je třeba být horolezcem.

Lovec kešek: Neměli tam za tohoto počasí jít

Podle vyznavače tohoto sportu s přezdívkou KoďasMHD se měli lidé, kteří se pro kešku u Motolského potoka vypravili, lépe připravit. „Podcenili přípravu a rizika spojená s pohybem v kanalizaci, nebo obecně v podzemí. Je to úzký průřez, a jakmile trochu zaprší, tak se hladina vody může zvednout. V počasí, které bylo, tam neměli chodit,“ popsal lovec.

A to potvrzuje i Slávek Hoblík z České asociace geocachingu. „Problém není v tom, kde je keš umístěná, v popisu keše je zmíněno, že jsou tam pravidla, kterými je zapotřebí se řídit. U té sobotní bylo potřeba sledovat počasí, protože když přijdou přívalové deště, tak není kam utéct,“ popsal Hoblík proč keška za neštěstí nemůže.

Co bude dál s keškou smrti? Pietní místo, nebo úplně zmizí, říká muž, který se o keše stará

Podle odborníka je vždy zapotřebí sledovat popis dané kešky, který je dostupný na internetu. Ostatně podle mapky, která tam je také, lidé tyto krabičky hledají. Motolský potok má v instrukcích jasně řečeno, že se jedná o náročnější záležitost.

„Doporučuji si před vstupem pročíst stránku člena Barandoffské dinastie. Dočtete se tam o zásadách pohybu v podzemí, o doporučeném oblečení a výbavě a o nebezpečích, která tam na Vás mohou číhat,“ píše se v popisu.

Podle Hoblíka je dále důležité nahlásit například někomu z rodiny, nebo z kamarádů, kam se člověk vydal a za jak dlouho se přibližně může vrátit. V ideálním případě muž, který má s geocachingem letité zkušenosti, doporučuje, aby měl člověk „spojku“ třeba u východu z podzemí.

Smutná událost pro celou komunitu

Keška Motolský potok je aktuálně tzv. disablovaná, což znamená, že je dočasně pozastavená. Komunita geocacherů teď bude debatovat o tom, jestli se úplně archivuje, nebo obnoví.

„Pro celou geocachingovou komunitu je to velmi smutná událost, soucítíme s pozůstalými a společně si přejeme, aby se to již nikdy nestalo. Každý však hledáme kešky sám za sebe, každý na sebe bereme možná rizika při jejich odlovu. Těch naštěstí není mnoho, i když nebezpečná může být už jen cesta autem za kešem,“ uvedl pro Blesk Zprávy Rico Reviewer, který je jedním z lidí, kteří umístění keše „povolí“.

Vysílení a boj o holý život: Námořník, který zachránil lovce kešek z Vltavy, promluvil

Dneska už by tato keška pravděpodobně nevznikla. „Nemám k dispozici informaci, kterou keš dotyční lovili v době, kdy se stala ona tragédie. V daném místě se dle mých informací nacházejí hned dvě keše. Pokud se jednalo o keš Motolský potok, která se asi nabízí nejvíce, tak ta byla schválena před nějakými devíti lety některým z mých předchozích kolegů (Rico je ve funkci od října 2014 - pozn. red.) dle tehdy platných pravidel hry. Tato pravidla se od té doby postupně vyvíjejí, a tak dnes již není možné publikovat keš uloženou v kanalizačním systému, i když zrovna Motolský potok není kanalizace, ale zatrubněný vodní tok. Přesto i tato keš by dnes nejspíše neprošla schvalovacím procesem,“ dodal muž.

Odborník: Na co si dát pozor? Jaká jsou pravidla?

Blesk Zprávy: Existují nějaká pravidla pro lov kešek?

Slávek Hoblík: Pravidla jsou stejná, jako když se vypravíte na výlet s rodinou. Pokud půjdete na vycházku kolem řeky s kočárkem, asi si v tomto počasí vezmete nějaké vhodné oblečení a vodu na pití.

Pokud v zimě půjdete na přechod Krušných hor, tak se na to také patřičně vybavíte. Úplně stejná pravidla a principy platí pro geocaching. Je to sportovní turistická aktivita v přírodě. U každé keše navíc vidím hvězdičky. Jedna hvězdička znamená, že je to v pohodě, pět hvězdiček mi říká, že to bude náročné, měl bych se pořádně připravit.

Stala se někdy takto tragická událost?

Existuje zdroj, domnívám se že ČTK, který tvrdí, že v souvislosti s geocachingem byla v minulosti úmrtí, a to není pravda. Oni uvádějí smrtelný pád ze skály v Motole v roce 2004. Tam se spekulovalo, že hledal kešku, ale neprokázalo se to, jen na kopci jednoduše byla keška. Pak uvádějí druhý příklad, a dokonce se jménem, to byl Ondřej Švejda a jednalo se o sebevraždu. Byl geocacher a našli jeho tělo poblíž keše.

V prvním případě jsem žádal kolegy, aby si od policie pro ten první případ vyžádali podklady, které by řekli, jak to úmrtí bylo uzavřeno, ale to už před delší dobou a zatím vyjádření nemáme. Tomuto sportu se věnují tisíce, desítky tisíc aktivně od roku 2001, byly úrazy, zlámané nohy, ruce. Ale tohle je první fatální nehoda. Doufáme, že i poslední.

Online přenos: Pátrání po pohřešovaném lovci kešek policisté s hasiči ukončili. Pokračovat budou v úterý

Existují pravidla pro umisťování kešek?

Pravidla se vyvíjí. V roce 2001 byla trochu jiná situace a ta komunita, to je organizovaný spolek, není tady centrální autorita. Pravidla se tedy přizpůsobují a jsou v každé zemi jiná. V Německu se dávají na místa u nás netolerovatelná. Mosty jsou zajímavý příklad protože, stalo se před lety, že našel nějaký člověk schránku na mostě, která byla přidělaná magnetem. Volal pak policii a ta poslala pyrotechniky. Takže se usoudilo, že to nedělá dobrou pověst.

My chceme, aby geocaching byl zábava a aby nikoho neobtěžoval. Takže se přestaly umisťovat na mosty, neznamenalo to ale, že by staré hromadně dávali pryč. Nedám kešku třeba do přírodní rezervace, protože se tam chodí jen po vyznačených cestách.

Kdo má za keš odpovědnost?

To je složitá otázka, pokud ji někam umístím, tak musím přemýšlet nad umístěním. Nedám to sousedovi na plot, aniž bych se ho zeptal. Dále máme lidi, kteří kešku po formální stránce kontrolují. Pokud by někdo chtěl dát kešku doprostřed tramvajového pásu v Praze, tak tento člověk ji vidí na mapě a nedovolí ji založit. Stejně tak by neprošla v první zóně národního parku.

Pokud ji dá na ostrov ve Vltavě, tak už neposoudíme, zda je tam bezpečné plavat, nebo jet na gumovém člunu. Já tam v pohodě doplavu, ale pokud někdo pojede na člunu a má s sebou dítě bez plovací vesty, tak je to na kriminál. Komunita má kolektivní odpovědnost, reaguje vždy na situaci, pravidla se zpřesňují a zpřísňují.

Zažil jste vy sám nějakou nebezpečnou kešku?

Byl jsem na keši na sopce na Kamčatce. Je to krásný pohodový výlet, který normálně fyzicky zdatná osoba zvládne, ale pokud se tam člověk vypraví, když je předpověď na bouřky, nebo sněhovou vánici, tak jde o život, s tím je zapotřebí k tomu přistupovat. Jestli je keš na vrcholu skály, tak tam nelezu, protože to neumím, ale mám kamarády horolezce, pro které je to pohoda.

Problém není v tom, kde je keš umístěná, problém je, že je všeobecně známo, je to na všech webech, v popisu keše je zmíněno, že jsou tam pravidla, kterými je zapotřebí se řídit. U té sobotní bylo zapotřebí sledovat počasí, protože když přijdou přívalové deště, tak není kam utéct, druhé pravidlo je, že než člověk vleze dovnitř, tak musí někomu dát vědět, kam jde a jak dlouho bude pryč, ideální je mít na povrchu partnera. K tragédii tedy nedošlo kvůli kešce, ale kvůli tomu, že podcenili elementární pravidlo. Motolský potok lidé prolézali vždycky.