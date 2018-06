Dobrodružství i smrtelný risk: Tohle jsou 4 km podzemí Motolského potoka

O Motolském potoce se v současnosti mluví jako o magickém místě, o kterých mnoho Pražanů neví. Nachází se přitom nedaleko konečné stanice metra Zličín, do Vltavy pak vtéká u Palackého mostu v centru Prahy. Kromě nadzemní části potoka se několik kilometrů toku nachází i pod zemí, a to v důsledku postupného rozrůstání hlavního města. Tyto skryté části lákají především dobrodruhy všeho druhu, fanoušci geocachingu tu například naleznou jednu z hledaných „kešek“. Ale jak se ukázalo po přívalovém dešti v sobotu 9. června 2018, někteří tady najdou i smrt.

Údolí potoka, které hlavně na jaře láká scenérií plnou vzácných porostů a květin, nebylo však vždycky tak idylickým místem. V jeho okolí se v průběhu 20. století začaly rozrůstat průmyslové stavby, které způsobily silné znečistění vody. Koryto potoka pak prošlo celkovou revitalizací roku 2004, kdy z něj část Praha 13 nechala udělat opět místo hodné návštěv. I dnes ale zůstává Motolský potok oproti dalším pražským tokům, jako jsou Botič nebo Rokytka, silně znečištěný.

Motolský potok | www.praha-priroda.cz

Do podzemních částí vedou na několika místech schody, jinde, například u rybníku Kotlářka, je třeba do podzemí slanit. Podzemní koryto skýtá mnoho nástrah, na některých místech je strop tak nízko, že těm, kdo si nedají dostatečný pozor, nadělí bouli na hlavě.

Bouře v Praze má první oběť: V centru utonula mladá žena

Vstup do podzemí je zakázán, ostatně také mu mají bránit mříže, to ale neodrazuje dobrodruhy... Hlavně ty, kteří hledají tzv. kešky. Takto si radí na specializovaném webu pro geocaching. „Na výchozích souřadnicích naleznete vstup do zatrubnené části. Nenechte se vstupem odradit, stačí opatrně seskočit či sešplhat. Dbejte prosím na zvýšenou obezřetnost pri vchodu, snažte se vyhnout pohledu pejskařů či cyklistů.“

V podzemí se totiž díky různým, některým slepým, odbočkám dá jednoduše ztratit. Jedním z nejzajímavějších míst podzemní části potoka je pak tzv. písník, tedy zařízení na zachytávání nečistot z vody. Ten tvoří pod zemí malý rybníček, který se dá přejít po úzké lávce.

Největším rizikem tohoto dobrodružství je ale voda. Když vydatně zaprší, hladina vody v podzemí se zvýší několikanásobně a pak už je geocaching na takovém místa spíše holým bojem o život.