Online přenos: Námořník a veslařka po bouři zachraňovali lidi z Vltavy

Příznivci geocachingu na diskuzních fórech debatují o včerejším neštěstí. „Parta lidí udělala chybu, nebo zbytečně zariskovala. Jen jim to tentokrát (narozdíl od těch, co dnes za bouřky zůstali nechráněni na kopci, co za deště jeli mnohem rychleji, než je bezpečné, co byli za silného větru v lese) nevyšlo. Není to první smrtelný úraz při geocachingu a bohužel nebude ani poslední,“ napsal muž s přezdívkou Mrkvator na webu geocaching.com.