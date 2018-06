„Vaše číslo jsme vygenerovali.“ Šmejdi obcházejí GDPR a bez souhlasu volají s nabídkami

Sotva dva týdny po začátku platnosti nařízení GDPR pro ochranu osobních údajů našli nejrůznější „šmejdští“ prodejci skulinu, aby mohli telefonovat a obtěžovat se svými nabídkami. Lidem říkají, že jejich mobilní číslo nepochází z databáze, ale náhodně ho vygeneroval automat. Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů to může být vážné obcházení pravidel, za které hrozí i pokuta.

Michal (29) z Brandýsa nad Labem se před pár dny velmi podivoval nad tím, když mu volal neznámý člověk a nabízel mu služby. „Volali mi týden poté, co začalo platit GDPR,“ řekl Blesk Zprávám. Operátorky se proto zeptal, kde vzala jeho číslo. „Velmi váhavě odpověděla, že z náhodného generátoru. Upřímně jsem jí to vůbec nevěřil a požádal jsem ji, ať mě z náhodného generátoru zase vymaže.“

S podobnými telefonáty se setkávají i další lidé z Česka, a to přesto, že od 25. května začalo platit nové nařízení GDPR, které neodsouhlasené marketingové aktivity zapovídá.

Nabízeli tarif i plyn. Prý šlo o náhodné číslo

Například paní Blance (60) ze Sázavy přesto obchodníci volali na mobil a nabízeli různé telefonní tarify i levnější plyn. A volat nepřestali. „Tvrdí, že moje číslo není v žádné databázi, ale vyskočilo jim z nějakého náhodného generátoru,“ zuří Blanka.

Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů může, ale také nemusí jít o porušení zákona. „Pokud někdo zavolá na zcela náhodně vygenerované číslo, které není v žádné dostupné databázi, a není tak spojené s žádným jménem nebo identifikačním údajem konkrétní osoby, tak se nejedná o prohřešek,“ uvedl na dotaz Blesk Zpráv mluvčí úřadu Tomáš Paták.

Jiná situace ale nastává, když call centrum využilo kontakt z již vytvořené databáze, ve které je číslo přiřazeno ke konkrétní osobě. „Pokud volající vychází z nějaké databáze, nastává otázka, jestli už člověk dříve neudělil nějaký souhlas, který by to umožňoval. Pokud souhlas dal, je to v pořádku,“ uvedl Paták.

Úřad pro ochranu údajů může věc prošetřit

V opačném případě by ale mohlo jít o porušení nového evropského nařízení GDPR, které využívání telefonních databází pro marketingové nebo obchodní účely bez souhlasu majitele čísla neumožňuje. Za porušení nařízení volajícím firmám hrozí vysoké pokuty, protože jde o zakázané nakládání s osobními údaji, mezi něž telefonní číslo patří. Pokuta může v krajním případě dosáhnout až 20 milionů euro nebo 4 procent ročního obratu firmy.

V případě pochybností, jestli je telefonát s nabídkami v pořádku, je možné podat podnět k ÚOOÚ nebo na Českou obchodní inspekci. „Úřady tady pro občana je a může se takovým případem zabývat,“ uvedl Paták.

Zveřejnění čísla v seznamu omezí telemarketing

Existuje i možnost, jak nejrůznějším call centrům a obchodníkům úplně zarazit možnost volání. Stačí zařídit, aby bylo mobilní číslo veřejné. Pak totiž není možné takové číslo využívat k tomu k telemarketingu.

„Pokud si člověk svého operátora požádá, aby jeho číslo s uvedením jména zařadil do telefonního seznamu s příznakem, že si nepřeje být marketingově kontaktován, tak to má operátor povinnost udělat. Pokud pak call centrum takovému číslu bude volat nebo ho prozvánět, tak spáchá správní delikt,“ uvedl mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Martin Drtina s tím, že při porušení by pak hrozila i sankce.

„Veřejný telefonní seznam provozuje společnost Conectart s.r.o. na webové adrese 1188.cz. Obsahuje telefonní čísla výhradně těch zákazníků, kteří o zveřejnění v něm projevili zájem a udělili příslušný souhlas, což platí pro všechny operátory,“ vysvětlil Tomáš Leixner ze společnosti T-Mobile s tím, že o zapsání je možné zažádat v samoobsluze operátor přes internet, na infolince nebo přímo na prodejně.

Podobná praxe funguje také u dalších mobilních operátorů a o zařazení lze v případě zájmu požádat.