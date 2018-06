Hygienička o špinavých fastfoodech v Česku: Dáte si kebab s průjmem, nebo žloutenku?

Za hromadné přiotrávení šesti desítek lidí v prodejně rychlého občerstvení v Hradci Králové může s největší pravděpodobností stafylokok, který v prodávaném mase vytvořil nebezpečné toxiny. Zanést ho do jídla mohla třeba obsluha, protože zřejmě nedodržela všechna hygienická pravidla. Připouští to také Zdeňka Jágrová z Hygienické stanice hlavního města Prahy.

„Vždycky, když dojde k takovému výskytu, dochází k nějakému opomenutí nebo zanedbání, které způsobí to, že onemocnění propukne. Nežijeme ve sterilním prostředí a to, co konzumujeme, je kontaminováno různými bateriemi,“ uvedla v rozhovoru ve studiu Blesku. Upřesnila, že určité nezávadné množství bakterií je tolerováno, je ale nutné dbát, aby se nepřemnožily. „Záleží na zpracování, uložení a výdeji,“ upozornila.

Za dvě hodiny se bakterie rozmnoží dvojnásobně

K přemnožení bakterie pravděpodobně došlo i v hradeckém bistru. „Stafylokoky na své kůži ve sliznicích má asi 25 procent lidí. Ale ne každý stafylokok je schopen vytvořit toxin a vyvolat tak onemocnění. Aby toxin mohl působit tak, jak se stalo v Hradci, tedy že z plného zdraví dojde k průjmu, zvracení a kolapsu, musí toho toxinu být větší množství. Současné počasí tomu nahrává, protože teplota urychluje množení bakterií, které se během dvou až tří hodin mohou namnožit na dvojnásobný počet,“ uvedla hygienička Jágrová.

„Pokud je rychlé občerstvení, někde na ulici, může být obtížné dodržet chladné teploty a správné doby výdeje. Když je ve frontě množství lidí, tak je chce prodejce co nejrychleji obsloužit a ne vždy dodržuje to, co dodržovat má,“ řekla expertka.

Plná nemocnice zvracejících: V Hradci Králové se přiotrávily v bistru desítky lidí

Obsluha by podle ní měla používat potřebné pomůcky, neměla by sahat na jednotlivé výrobky, pokud bere peníze, a měla by pracovat v rukavicích. Není vhodné přebírat peníze a potom připravovat jídlo stejnou rukou, protože se tak může přenést vir žloutenky typu A. „Tyto viry mají velikost nanometrů a stačí jeden kompletní vir, který stačí k nákaze. Bakterie zase potřebují čas na pomnožení a tam to riziko takové není.“

Hlídat čistotu i přípravu jídla

Jakému rychlému občerstvení nebo bistru se vyhnout? Hygienička Jágrová má jasno: „Pokud personál nemá čisté pracovní oděvy, pokud se tam povalují špinavé utěrky hadry nebo pokud je jídlo vystaveno na slunci bez chladící vitríny a prodejce ho z toho místa prodává. Problematické také je, pokud se používá stejná pracovní plocha pro porcování syrového masa pro přípravu hotového výrobku,“ vypočítává.