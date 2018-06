Stopka dopravě na Labi: V Nymburce se nesmí plout pod lávkou v havarijním stavu

Uzavření Labe bude mít dopad na zdejší turistický ruch, omezení se dotkne například největší české osobní lodi Florentina, která vozí turisty do lázeňských Poděbrad, řekl ČTK ředitel sdružení Zlatý pruh Polabí Pavel Hlaváč.

Teoreticky může uzavření Labe v Nymburce znamenat komplikace také pro doky ve Chvaleticích v Pardubickém kraji, kde se vyrábějí nové lodě a po Labi následně plují za zákazníkem.

Podle autora lávky Jiřího Stráského zkorodovala nosná lana stavby kvůli nekvalitnímu stavebnímu provedení. Diagnostický průzkum Kloknerova ústavu ČVUT zjistil, že v betonu, v němž jsou nosná lana zabetonovaná, jsou kaverny, a že předpínací lana, jež vedou v kabelových kanálcích, nejsou zainjektovaná, a proto mohla zkorodovat. Konstrukční systém je podle Stráského vyhovující.

Brněnský inženýr Stráský, který je jedním z nejvýznamnějších českých autorů mostních konstrukcí, navštívil město loni 13. prosince a předložil jeho vedení ideový návrh, ve kterém nahradil lana zabetonovaná v konstrukci novými lany vedenými vně konstrukce. Kdyby město návrh přijalo, bylo možné lávku opravit a znovu používat. Podobný problém měla lávka v Bratislavě navržená jinými projektanty. Na Slovensku lana nahradili a konstrukce se stále používá.

Město ale dává podle Stráského přednost nové konstrukci, která by byla širší a pohodlnější. Lávka v Nymburku se totiž projektovala podle tehdy platných předpisů, a proto je poměrně úzká a je ve velkém sklonu.

Podobné lávky projektoval zhruba před 40 lety, jedna slouží například v Brně přes Svratku. Šest jich je v USA, jedna ve Velké Británii a nejsou s nimi problémy. Podobný typ konstrukce se navrhuje i dnes. „Samozřejmě jsme mnohem dále technologicky," poznamenal.

Stráský navrhoval také zřícenou lávku v Praze-Troji. Lávka se zřítila do Vltavy loni v prosinci, čtyři lidé se zranili. Po jejím pádu vyrazil na obhlídku svých dalších identických děl. Pražská lávka podle něj spadla nečekaně také právě kvůli korozi nosných lan. Jejich stav měl podle Stráského kontrolovat pravidelně správce.

„Stav a jeho kontrola je obecně problém mostů v celé republice. Stačí se podívat na Černou Horu a most přes Novomlýnské nádrže,“ poukázal na dva mosty na silnicích první třídy. Oba se nacházejí na jižní Moravě a oba uzavřelo či omezilo na nich provoz Ředitelství silnic a dálnic prakticky ze dne na den, protože se při mimořádné kontrole zjistil horší stav, než se předpokládalo.

Potíže pro největší českou osobní loď

Nynější Uzavření vodní cesty v Nymburce omezí například provoz největší české osobní lodi Florentina, která vozí turisty do Poděbrad. Provozovatelé si budou muset najít nový cíl, podle ředitel sdružení Zlatý pruh Polabí Pavel Hlaváč. by mohlo jít například o Brandýs nad Labem.

Uzavřené Labe se dotkne také výletní lodi Blanice, která pravidelně jezdí z Poděbrad do Nymburka a dále do Hrabalova Kerska a Ostré. „V podstatě pro nás končí plavební sezona na této trase, my se na tu naši trasu už nedostaneme. Měli jsme nasmlouvanou spoustu školních výletů, které budeme muset zrušit,“ řekl ČTK provozovatel Blanice Petr Bárta. Ekonomický dopad se podle něj v současné chvíli nedá vyčíslit, loď nyní bude jezdit pouze mezi Nymburkem a Poděbrady.

V blízkosti nebezpečné lávky sídlí také poříční oddělení policie. „Máme tam nějaký zákaz proplutí, nicméně jako jedna ze složek IZS, když bude nutnost, tak zákaz porušíme, to se nedá nic dělat,“ řekl zástupce poříčního oddělení policie v Nymburce Tomáš Martinec. Místní policie bude podle něj také dohlížet na dodržování zákazu, jeho porušení může policie vyřešit na místě, případně případ předá Státní plavební správě k došetření. „Začíná sezona, takže plavidel přibude, takže pro nás je to svým způsobem práce navíc,“ dodal Martinec.

Kromě omezení konkrétních lodí může mít uzavření Labe podle Hlaváče i obecný dopad na oblibu řeky. „Může se stát to, že se na Labe zase trochu zapomene, že je to možné využívat pro rekreační turismus,“ řekl.