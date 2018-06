Stafylokok z bistra otrávil 60 lidí. Lékařka: Hrozí i doma, pozor na záněty na prstech

Za hromadné přiotrávení šesti desítek lidí v prodejně rychlého občerstvení v Hradci Králové může s největší pravděpodobností stafylokok, který v prodávaném mase vytvořil nebezpečné toxiny. Zanést ho do jídla mohla třeba obsluha. „Člověk, který zpracovává salát nebo krájí maso, má třeba zánět prstu a kontaminuje vše kolem sebe,“ řekla pro Blesk Zprávy primářka infekční kliniky Hana Roháčová. Stejná nákaza podle ní hrozí třeba i při domácím grilování, protože stafylokoka má v sobě spousta lidí.

Za nakažením desítek zákazníků hradeckého bistra Maxim nestojí podle tamních hygieniků infekční onemocnění, ale jde o izolovaný případ rozšíření stafylokoka. Toho mohl do jídla přenést třeba někdo z obsluhy.

„Stafylokok je bakterie, která běžně osidluje člověka, je jich řada. Jsou takové, které jsou běžnou součástí a máme je třeba na kůži, v nose nebo krku a nic nepůsobí. A pak jsou stafylokoky, které v sobě mají různé toxiny, a ty mohou vyvolávat různá onemocnění,“ uvedla Hana Roháčová, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí pražské nemocnice Na Bulovce.

Tato onemocnění mohou být banální a způsobit například kožní infekce, zhnisané mazové žlázky nebo záněty v okolí nehtu. Ale toxiny mohou mít za následek i těžké záněty, třeba plic, srdce nebo obratlů.

Toxiny se rychle množí a vzdorují teplu

„Stafylokok se může dostat do jakékoliv potraviny. Ke znečištění dojde většinou tak, že člověk, který má v sobě nebezpečného stafylokoka a zpracovává třeba salát nebo krájí už hotové maso, má třeba nějaký zánět na prstu. Pak se stafylokok dostane do jídla, velmi rychle se tam namnoží a produkuje toxin. A zvláště když je potravina někde chvíli odložena, tak velmi rychle vytvoří velké množství toxinu ve všech porcích,“ popsala lékařka.

Potíž je v tom, že toxin je do určité míry termolabilní, takže ho var nebo tepelná úprava nemusí zničit. Anebo se může do jídla dostat po úpravě. „Člověk, který má nějaký kožní problém, by s jídlem neměl pracovat,“ varuje Roháčová s tím, že stejnou bakterii je možné chytnout nejen ve fast foodu, ale třeba i při domácím grilování.

Radí proto, že zvláště v horku by se všechna jídla měla dobře tepelně upravovat a také nepokládat do míst, kde třeba byla porcována. „Pak může dojít opět ke kontaminaci,“ upozornila primářka.

Rychle začne, rychle odezní

Toxiny ze stafylokoků způsobují akutní nevolnosti. „Inkubační doba trvá jednu až šest hodin, člověku je na zvracení a má průjem. Je to explozivní záležitost, z minuty na minutu se člověku udělá špatně. Ale příznivé je to, že během několika hodin to odeznívá,“ dodává Hana Roháčová.