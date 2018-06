Nezdolná chuť na cigaretu minulostí? Aplikace má pomáhat při odvykání 24 hodin denně

Nezdolná chuť na cigaretu je vášeň, která trápí mnoho lidí nejen v Česku. „Seknout“ s kouřením se podle průzkumů kuřákům daří až na šestý pokus. Přičemž přestat kouřit chtějí tři čtvrtiny kuřáků a téměř třetina se o to pokouší jednou ročně. První lékařská fakulta spolu s Nadací Vodafone vyvinuly aplikaci, která lidem od nešvaru bude pomáhat.

„Jedná se o mobilní aplikaci, která provází kuřáka celým procesem odvykání kouření. Je terapeutem v mobilním telefonu, který je kuřákovi dostupný kdykoli a kdekoli, právě třeba při silné chuti na cigaretu. Vycházíme z klinické praxe léčení závislostí na tabáku a také z výzkumů. Celý obsah aplikace je postavený na klinické a výzkumné praxi,“ uvedl pro Blesk Zprávy adiktolog a spoluautor aplikace AdiQuit Adam Kulhánek, který pracuje pro První lékařskou fakultu Univerzity Karlovy.

Lidé zapojení do projektu hledali formu, která bude kuřákům dobře dostupná, protože ve srovnání s jinými přístupy - ať je to náhradní nikotin ve formě žvýkaček, náplastí, nebo návštěvy u odborníků, lékařů - bude dostupná nonstop.

Inspirace Norskem

V případě lékařů apod. kuřáci musí dojíždět, vyhledávat ordinační hodiny. To má aplikace odbourat. Mobilní aplikaci Češi „okoukali“ v Norsku.

Kuřáků po protikuřáckém zákonu mírně ubylo. A víc lidí řeší, jestli přestat

„Inspirovali jsme se u expertů v Norsku, kteří pracují pomocí eHealth, tedy elektronického zdravotnictví,“ podotkl Kulhánek. Aplikace by do budoucna měla kooperovat také s Národní linkou pro odvykání kouření. Pomoc na telefonu je ale dostupná od 10 do 16 hodin.

Dostupná na podzim

„V tuto chvíli není kuřákům dostupná, dolaďujeme detaily, ověřujeme, jak jsou s ní vybraní uživatelé spokojení, testujeme prvotní verzi. Rádi bychom ji spustili zhruba na podzim,“ dodal Kulhánek.

Problematika kouření Čechy „pálí“. Tři čtvrtiny českých kuřáků by se své závislosti rády zbavily. Téměř třetina se jich o to alespoň jednou za rok pokouší. Statistiky ale ukazují, že pokud se o odvykání snaží člověk sám, povede se mu to jen přibližně v 5 %. Někteří proto zkoušejí náhradní nikotin či léky, nebo se obracejí na odborníky.

Protikuřácký zákon odolal. Babišův ministr zmínil myši i špínu v hospodách

Odvykací program aplikace bude dostupný na Google Play či App Store. Program začíná přípravnou fází. Ta má 10 dní. Poté následuje 8 týdnů, kdy kuřák může odvykat svojí závislosti s každodenní terapeutickou podporou. Program je možné individuálně prodloužit.

„Chytré telefony a komunikační technologie se staly součástí našich životů a stále více pronikají i do sféry zdraví a zdravotnictví, tedy eHealth. V Nadaci Vodafone podporujeme projekty, které pomocí technologií zlepšují lidem život. A neúspěšné odvykání pro mnoho lidí může znamenat velké zklamání,“ vysvětlují zástupci Nadace Vodafone. Projekt je přitom mezi 6 nejlepšími projekty ze 150 kandidátů ze 43 zemí celého světa, které získaly podporu platformy pro začínající podnikatele StartuyYear.