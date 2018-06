Zuzana nedala účtenku na 10 korun, má zaplatit 15 tisíc. Před EET přitom nic nezatajila

Zuzana Výmolová provozuje bazar s oblečením (U Zajíce) v pražských Holešovicích. Od finanční správy jí aktuálně přišla pokuta na 15 tisíc korun, protože kontrolorovi, který sem přišel tajně, nevydala účtenku. Muž ji však podle jejích slov při nákupu odmítl. A tak žena, která obchůdek provozuje už 16 let, stojí před těžkým rozhodnutím: neví, jestli živnost nezavřít.

Finanční správa prý případ s ohledem na zákon, který to nedovoluje, nemůže okomentovat. Jediné, co nám prozradila, bylo, že na částce, kterou prodejce „zatajil“, nezáleží. Zuzana však nic nezamlčela - položku odeslala, jen to nebylo ve chvíli, kdy byl zákazník ještě v obchodě, ale až s dalším nákupem.

„Mám bazárek s oděvy, jedná se o komisní prodej. Scházíme se tam, je to taková komunita,“ popsala pro Blesk Zprávy žena.

„Wellness studio pro zamilované“ zavřeli celníci: Kvůli porušení zákona o EET. Není jediné

Kontrolora popsala jako boďobaného mladíčka. „Přišel koncem roku a vzal si kazetu. Mám tam i věci za 5 nebo 10 korun, prostě komise. Vzal si kazetu, bylo před koncem, doby. Zrovna jsem obsluhovala pána, bral si boty, tak jsem mu držela věci a radila. Mladíka jsem požádala, aby posečkal a optala se, jestli chce paragon,“ popsala celou situaci, která jí později přinesla řadu nepříjemností.

Paragon prý nechtěl, položku odeslala, přesto dostala pokutu

Muž prý paragon nechtěl. Vzal zboží, zaplatil a odešel. Zuzana obsloužila pána, za pár minut měla zavírat, a tak společně s mužovým nákupem odeslala do EET i mladíkových 10 korun. V tu chvíli ženě nedošlo, že by to takhle dělat neměla a položky odeslala společně.

„Druhý den přišel mladík znovu ještě s další ženou, sepsali protokol, já jsem jim to podepsala, přičemž dneska vím, že jsem jim nic podepisovat neměla. Ale já blbec v dobré víře, že jsem neudělala nic zlého, jsem to podepsala,“ vysvětlila Zuzana.

V protokolu se psalo, že mladíkovi nedala zmíněnou účtenku.

Žena, která s kontrolorem dorazila, ještě paní ubezpečila, že z toho žádný vážný problém nekouká, že jde o maličkost, která se stát může. Mladík sice účtenku nedostal, ale tržba byla zaznamenaná.

Českým večerkám odzvonilo? Drobné obchodníky „odírají“ nadnárodní dodavatelé

„No a pak přišel dopis. Asi před rokem jsem se přestěhovala a sousedka mi dala vědět, že se mi na bývalé adrese válí dopis, to bylo koncem května. Letěla jsem tam, tam obálka s proužkem daná vedle kaslíku jako nedoručené a v ní na mě čekala pokuta 15 tisíc,“ vysvětlila Zuzana.

Věc ihned řešila, volala na finanční úřad, tam jí ale potvrdili správnost pokuty. Rovnou také Zuzaně řekli, že se nemá odvolávat, protože jí dopis přišel už v únoru a je květen. To je další věc, která se Zuzaně nelíbila. Adresu totiž na úřadu hlásila hned po přestěhování.

Video Vít Rakušan (STAN) za navrhovatele omezení EET: Velké úniky jsou jinde - Blesk Zprávy / Zuzana Štíchová 1080p 720p 360p REKLAMA

Přes protesty se proti pokutě odvolala a teď čeká, jak to dopadne. Pokud by 15 tisíc opravdu měla zaplatit, musela by nejspíše zavřít. Výše pokuty je pro ni totiž likvidační. Mimo prodeje v bazaru s oblečením se věnuje také charitě, tedy sbírání oblečení pro potřebné.

Na výši nákupu prý nezáleží

„Finanční správa je ze zákona vázána mlčenlivostí, proto se nemůžeme vyjádřit k tomuto konkrétnímu případu. Obecně ale platí, že pro uložení sankce není rozhodující, v jaké hodnotě byly služba nebo zboží v rámci kontrolního nákupu pořízeny, ale intenzita porušení zákonných povinností zjištěná na základě kontrolního nákupu. Je tedy rozdíl, jestli se jedná o drobnou chybu v údajích na vystavené účtence, o to, jestli účtenka byla vůbec vystavena, zda byly zaslány údaje o evidované tržbě, nebo například o opakované porušení zákona o evidenci tržeb. Rozhodnutí ohledně výše pokuty zohledňuje všechny relevantní skutečnosti a konkrétní okolnosti každého jednotlivého případu,“ uvedla Klára Křehlová z Generálního ředitelství financí.

Správa také dodala, že je obchodník jednoduše povinen účtenku vydat, ať si ji zákazník přeje, či nikoli.