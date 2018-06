Prodejci zkusili „doběhnout“ zákazníky. Sedm kontrol ze sedmi zjistilo v Budějovicích chyby

To se moc nepovedlo. Tak by se dala komentovat situace s prodejci při pořádání půlmaratonu v Českých Budějovicích. Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny (ČOI) na akci namátkově provedla sedm kontrol a u všech zjistila porušení zákona. Většinou šlo nedodržení zásad poctivosti prodeje. Mluvčí inspekce Jiří Fröhlich to ve čtvrtek uvedl v tiskové zprávě.