Nejdražší rande, nejlevnější párty: Jak obstála Praha mezi světovými metropolemi?

Chcete vzít svůj protějšek na exotické rande? V japonském Tokiu a americkém New Yorku si na něj přichystejte plnou peněženku, naopak levně okouzlíte večeří, drinkem a vstupenkou do kina v hlavním městě Mexika nebo v Praze. Pokud se chystáte na víkendovou „pařbu“ a máte hluboko do kapsy, nejezděte do Švédska, Švýcarska nebo do Miami. Uvedla to ve svém průzkumu banka UBS.