Vila rudé šlechty na prodej! Za 70 milionů. Těchto »zdí« se zmocnili Gottwaldova dcera a zeť Čepička

Nádhernou terasu, krytý bazén i saunu. Nejen to si užívala v Senohrabech nedaleko Prahy dcera »rudého tyrana « Klementa Gottwalda Marta. Vilu koupila v roce 1957 za pouhých 70 000 Kčs. Potomci bankéře Josefa Likovského, který vilu v roce 1933 pořídil za 237 500 korun, zřejmě pod nátlakem rudé vládnoucí smetánky na tuto už tehdy »směšnou« částku přistoupili.

Luxus, ten nevadí

Ministr obrany Čepička si zkrátka nutně musel dopřát tohoto luxusu a ani trochu mu nevadilo, že je to vila zhýralé buržoazie, proti které jako komunistický ideolog bojoval. Postavena byla v letech 1902 – 1904 a tehdy se ani nepočítalo, že bude sloužit celoročně. Čepičkovým patřil luxusní objekt až do roku 1992, kdy ji rodina prodala vzhledem k tehdejším poměrům za závratných 40 milionů Kčs. Nyní je vila podle realitních inzercí na prodej za zhruba 70 milionů korun. Současný majitel ji za ta léta velmi nákladně modernizoval.

Zde upadl v zapomnění

Vilu kupuje Marta Čepičková (†78) zřejmě jako útočiště pro svého muže, který čtyři roky po smrti jejího otce Klementa Gottwalda (†56) přišel o všechny významné stranické funkce. Na svou neomezenou moc tak mohl Alexej Čepička 30 let v secesním luxusu už jen vzpomínat … Jeho vzestup začal právě sňatkem s jedinou dcerou komunistického kápa Gottwalda. Byl to těžký kariérista, tvrdili lidé z jeho okolí. Než ulovil Martu, motal se kolem několika významných děvčat a košem mu těsně předtím dala dcera generála Ludvíka Svobody Zoe. Martě prý Čepičku v podstatě »vecpala do postele« její matka, která si ho velmi oblíbila. A přestože pak měli spolu dvě dcery, manželství to bylo velmi chladné.

Vrtěti tchánem

Čepičkovi ale asi nešlo ani tak o Martu, jako o tchána. Jako ministr spravedlnosti či obrany dosáhl všeho, čeho chtěl. Stačilo přinést na Hrad flašku vodky, nalít pořádnou sklenku a Gottwald mu podepsal cokoliv. S náhlou smrtí tchána po návratu ze Stalinova pohřbu ale rychle skončila i jeho kariéra a byl odsunut na nevýznamné místo předsedy Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci. Léta v ústraní pak trávil právě v senohrabské vile. Kvůli ní a dalšímu majetku byl dokonce několikrát prošetřován a nakonec ho také kvůli angažmá v politických procesech vyškrtli z KSČ.

Peníze měl vždy

Podle souseda Michala Tomka ale na »vejminku « Čepička rozhodně nestrádal. Honosnou vilu si prý nechával pravidelně nákladně opravovat. Zřejmě z důchodu, který mu nebyl vyplácen běžným způsobem přes poštu, ale doručoval jej zvláštní kurýr... Nebylo mu ale dopřáno dožít tu až do smrti. Kvůli Alzheimerově chorobě musel do sanatoria v Dobříši, kde také v 80. letech v roce 1990 zemřel. A ke cti Martě nutno říct, že to s ním táhla »v dobrém i zlém« až do konce. Dva roky poté vilu rodina prodala za pohádkovou sumu a o šest let později Marta podlehla následkům zranění po střetu s autem.

Sauna, krb, kašna i bazén

➤ plocha pozemku je přes šest tisíc metrů čtverečních, obytná plocha domu pak přes 600 metrů čtverečních

➤na terase se můžete kochat nejen kašnou, ale i krásným výhledem do okolí

➤v obývacím pokoji je původně malovaný strop, který zhotovil žák Alfonse Muchy, a mramorový krb

➤fasáda je zdobena sochami Boženy Němcové a Karla Havlíčka Borovského

➤k dispozici je plně vybavená posilovna

➤plavat se dá v 9,5 metru dlouhém a 1,5 m hlubokém vyhřívaném bazénu v lehce antickém stylu

➤finská sauna a mramorem obložený bar se stropem s benátskými štuky dělají dojem luxusu

➤hlavní koupelna z mramoru a se zlatými kohoutky

➤vyhřívané podlahy jsou buď z mramoru, anebo z dubových parket

➤k tomu ještě garáž pro 6 vozů, menší kancelářská budova a podkrovní ateliér 146 metrů čtverečních v moderním stylu

Kolik ročních platů za luxus?

✔ Gottwaldova dcera zaplatila za vilu pouhý 4,5 násobek průměrného ročního platu, tehdy v ČSR totiž dělal 15 500 Kčs.

✔ Když vilu po pádu totality prodávali, bylo na její cenu 40 milionů potřeba 714 průměrných ročních platů, ten totiž tehdy dělal 56 tisíc korun. ✔ Dnes byste potřebovali na koupi luxusní vily přes 194 průměrných ročních platů, který dělá 360 000 Kč.

