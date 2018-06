Kvůli krvácení do mozku nejde Elišce (4) chození. A rodině chybí 70 tisíc, aby to šlo

Eliška bojuje, každý den cvičí Vojtovu metodu, a to hned třikrát. Nejvíce jí ale pomáhá neurorehabilitace na pražské klinice Axon. Ta však stojí 60 až 75 tisíc korun. Absolvovat ji musí dvakrát až třikrát ročně, aby byly výsledky co nejlepší.

Na rehabilitace a operace se rodina snaží šetřit ze všech sil. Partnerům pomáhají příbuzní a kamarádi, ale oslovují také nadace nebo firmy, aby měli zaplaceno vše, co musí Eliška absolvovat tento rok. Ovšem ani tak peníze na nákladnou léčbu nestačí. Aktuálně Eliška potřebuje operaci, díky které by mohla skoro normálně chodit. Zatím jí totiž chůzi ztěžují silné křeče.

Chybí peníze na terapii po operaci

„Aktuálně sháním peníze, abychom si byli schopni dofinancovat intenzivní terapie, které následují po operaci. To máme v říjnu a v prosinci. Zatím nám chybí, abychom to měli komplet zaplacené, asi 70 tisíc korun,“ uvedla Věra pro Blesk Zprávy.

Elišce by operace odstranila svalová stažení, která ji trápí a nedovolují ujít větší vzdálenost. Bolestivé křeče přicházejí ale také často samy od sebe.

„Přichází to odpoledne, navečer, nebo v noci, případně během chůze. Ujde asi 100 metrů, hodně u toho padá, zakopává, nezvedá nožičky, už ji neunesou, tak spadne. Při chůzi tím, jak je to namáhané, chodí po špičkách a nedošlapuje, nastávají křeče. Nožičky má stočené dovnitř, má to stále propnuté, a tak se jí dostane křeč do nožiček. Operací by se to porušilo a mohla by došlapovat. Nemusela by stáčet nohy dovnitř a ulevilo by se jí,“ popsala Eliščiny problémy maminka.

Krvácení do mozku postihlo chůzi

Holčička má však slušnou prognózu do budoucna. Operací by se jí všechno mělo spravit. Nebude sice zřejmě nikdy chodit úplně normálně, bolesti však mají zmizet.

„Operací se zlepší spasmy - odstraní kontraktury (křeče) a následnými rehabilitacemi se najdou jiné cesty z mozečku k nožičkám, které řeknou, jak to nožičky mají správně dělat. Krvácením bylo v mozku zasaženo právě centrum, které zodpovídá za chůzi,“ vysvětlila maminka. Bez operace se Eliščin stav nezlepší, naopak, bude se postupně zhoršovat. Elišku v poslední době podpořila Nadace Naše dítě a automobilka Kia, sponzoři jsou v podobných případech klíčoví.

Eliška se narodila předčasně. Se svým bráškou, dvojčetem, přišli na svět o tři měsíce dříve. „Na konci 19. týdne těhotenství mi zjistili velké zkrácení čípku, podstoupila jsem v nemocnici cerklaz - zastehování čípku. Pak jsem až do předčasného porodu, v šestém měsíci těhotenství, ležela - nejdříve měsíc v nemocnici a pak měsíc doma. Porod nastal, když mi praskla plodová voda u Honzíka,“ dodala Věra.

Krvácení do mozku u Elišky přišlo pár dní po porodu. Nebylo jasné, co jí bude, nebo jak velké poškození utrpí. DMO se rodině potvrdila až před druhými narozeninami. Věra však zmínila, že holčička dělala velkou dobu všechno trochu pomaleji než její bráška Honzík.