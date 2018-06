Soběstačný dům poprvé v Česku. Futuristické bydlení převezete třeba do divočiny

Uvažujete o bydlení na pustém ostrově, nebo uprostřed pralesa? Může to vypadat jako scifi, ale díky inovativnímu mikro domu to je možné. Takzvaná Ecocapsule nepotřebuje přípojku na elektřinu ani na vodu. Abyste se osprchovali, tak jí stačí trochu deště a elektřinu si vyrobí sama.

Stejnomenná firma, Ecocapsule, předvedla svůj výrobek v pondělí na pražské Smíchovské náplavce. Na první pohled trochu klaustrofobní „dům“ má hned několik výhod. Je ekologický, soběstačný a převézt se dá doslova kamkoli. Stačí k tomu vozík za auto. Kapsule prý váží asi tunu a půl. Jako zdroj vody poslouží třeba déšť, dům má na ni velké nádrže, elektřina se kumuluje v baterii.

„Toto je Ecocapsule, je to malý, krásný, mobilní a energeticky nezávislý mikro dům,“ představil futuristické bydlení architekt, spoluautor a ředitel společnosti Ecocapsule Tomáš Žáček.

Voda naprší, elektřinu si vyrobí

Dům je energeticky nezávislý, tedy poháněný energií ze solárních článků, vrtule a z větrné turbíny. Stojí 80 tisíc euro (asi 2 miliony korun). „Jde o první sérii padesáti kusů pro exkluzivní zájemce. Příští rok chystáme masovou produkci, kdy cena půjde výrazně níž,“ prozradil Žáček, o kolik spadne, ale neprozradil. Tyto inteligentní domy mohou být také dobrou investicí. Společnost hledá investory právě kvůli tomu, že chce rozjet sériovou výrobu. Nemůže to být ale jen tak někdo a lidé by si měli uvědomit, že se jedná o vysoce rizikovou investici do startupu.

Superkolo, pevné a lehké, se vyrábět nebude: Vynálezce z Krnova zemřel

„Platforma Crowdberry představuje Ecocapsuli, protože aktuálně vrcholí druhé investiční kolo před začátkem sériové výroby, a tak hledáme investory, kteří by se stali spolumajiteli společnosti a podpořili ji před globální expanzí. Investování probíhá jednoduše přes platformu Crowdberry, kde mají investoři vše vysvětleno, včetně rizikového profilu, protože to je riziková investice,“ vysvětlil Daniel Gašpar z firmy Crowdberry.

Pozor, riziková investice

Pokud někdo do firmy investuje, měl by jí také pomáhat a radit v rozvoji. Třeba v Japonsku to vyšlo. „Crowdberry je prémiová crowdinvestingová firma, a tak je začáteční investice 10 tisíc euro. Hledáme zájemce, kteří jsou schopni firmám také radit. Například má Ecocapsule investora z Japonska, který je bude prodávat po celé Asii, stejně tak podnikatele z ČR, nebo SR, kteří pomáhají produkt rozvíjet,“ dodal Gašpar.

Ecocapsule zezadu | Zuzana Zelenková

Projekt spatřil světlo svět v roce 2009, kdy se Tomáš Žáček s dalšími architekty přihlásil do americké soutěže, v rámci které měli za úkol vymyslet nezávislou buňku. Tenkrát nevyhráli, ale i přes to se jim otevřely dveře do světa. O mikro dům začal být velký zájem. V té době ale prý nebyly dost „vepředu“ technologie, a tak reálné obrysy dostala Ecocapsule až v roce 2014. Součástky pak dodávají různé české společnosti.