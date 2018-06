České spojce Kuciaka vrátili mobil. Holcové ho policie vzala při výslechu

Slovenská policie vrátila české investigativní novinářce Pavle Holcové mobilní telefon, který jí odebrala v polovině května při výslechu v rámci vyšetřování vraždy jejího kolegy Jána Kuciaka. Holcová to oznámila na svém Facebooku.

„Mobil is coming home... Zhruba před hodinou můj slovenský právník převzal od NAKA obálku s mým mobilem. Díky všem za podporu, bez vás by to nedopadlo,“ napsala v pondělí večer novinářka.

NAKA je zkratka názvu elitní jednotky slovenské policie - Národní kriminální agentury. Advokát Holcové ani slovenská prokuratura se prozatím k informaci o vrácení mobilního telefonu Holcové nevyjádřili.

Českou spojku Kuciaka „skřípli“ a sebrali jí mobil. Hesla chce policie prolomit

Telefon s citlivými daty

Holcová spolupracovala s Kuciakem na nedokončeném článku o italské mafii na Slovensku. Novinářka v polovině května odjela na Slovensko, aby tam, jak uvedla, dobrovolně jako svědek policii pomohla s objasněním zločinu, jehož obětí se stala i Kuciakova snoubenka. Vyšetřovatelé ale Holcové zabavili mobil i s daty k dalším citlivým případům, které s Kuciakem nesouvisejí. Zajímali se navíc o to, co ví o jiných kauzách na Slovensku.