Tomáš si „odseděl“ celkem 6 let. Teď žije pro běh: Napravila ho až nemoc maminky

„Antidepresiva už nepotřebuju, protože mám běhání,“ říká bývalý vězeň Tomáš (54). Jako jeden z mnoha běžců se i on připravuje na štafetový Běh se žlutou stužkou. Drogy a alkohol ho předtím přivedly několikrát do vězení. Po posledním propuštění si myslel, že to s ním dopadne zle. Dal se ovšem do pořádku a s pomocí bratra začal běhat. Srovnal se ale až ve chvíli, kdy mu zemřel tatínek a maminka vážně onemocněla - bylo zapotřebí, aby se o ni postaral.

Tomášův příběh je neuvěřitelně silný. V průběhu deseti let si v celkovém součtu „poseděl“ šest let. „Venku z vězení jsem 4 roky. První dva roky jsem se ale potýkal s alkoholem a s drogami, čistý jsem dva a půl roku. Během deseti let jsem byl za mřížemi několikrát. Za blbosti jako alkohol, maření úředního rozhodnutí, krádeže,“ prozradil Tomáš pro Blesk zprávy při příležitosti tiskové konference, která se týkala Yellow Ribbon Run, tedy Běhu se žlutou stužkou, kterého se účastní i současní nebo bývalí vězni. Tomáš je jedním z nich. Už se těší na štafetu, tu zaběhne 13 června.

Běhat začal po padesátce. „Teď v červnu budu běhat 2 roky a je to můj smysl života. Je to lepší než dva roky sedět v hospodě nebo shánět drogy. Chodím běhat ráno, vstávám v půl páté a dám si 5 kilometrů,“ popsal, jak každý den vyráží za během do ulic.

Zemřel mu táta a onemocněla máma

Podle jeho slov ho srovnala až těžká životní situace. „Nějakou dobu mi to trvalo. Před třemi lety mi umřel táta a máma byla nemocná. Přestal jsem, protože bylo třeba, abych se o ni postaral. Vydržel jsem to. Byla to silná motivace, ale v hlavě jsem měl hrozný zmatek. Škoda, že se toho táta nedožil. Mám obrovskou výhodu v tom, že mám rodinu, o kterou se můžu opřít. Mám tříletou neteř, která je úžasná,“ pochválil svoje zázemí Tomáš. S bratrem dokonce chodí běhat a byl to právě on, kdo Tomáše do běhání „navezl“. Když ale vyrazili na společný závod, tak by bez Tomáše nedoběhl do cíle.

Tomáš v současné době pracuje jako poslíček u jedné internetové společnosti. V nové práci je měsíc a má z toho radost.

Na středeční běh (13.6.) se chystají také tři mladé dámy, které ještě stále jsou ve výkonu trestu, Kristina, Johana a Barbora. „Já běhám od července minulého roku. Běhám pravidelně, dvakrát do týdne, kdy máme tréninky. Těším se, je to pro mě motivace a postup ve vězení,“ prozradila Barbora (26).

„Běhám rok, před výkonem trestu jsme neběhala, ani jinak nesportovala, dovedla mě k tomu až tato situace, kdy jsem nechtěla sedět na baráku, pak jsem pochopila princip toho, proč běhat, a běh se mi stal náplní. Vypadá to, že u něho zůstanu i po výkonu trestu. Je pro mě výhra už jen to, že jsem se dostala k účasti ve štafetě,“ popsala svoje pocity další vězenkyně Johana (32).

Kristina (27) běhá už dva roky. „K běhu jsem se dostala až ve věznici, před výkonem trestu jsem tíhla ke kolektivním sportům, potom jsem od toho upustila kvůli trestné činnosti. Dneska jsem ráda, že tu znova jsem a podpora stužky je čím dál silnější. Nechci se toho vzdát ani venku. Ve věznici jsou holky, které si zaslouží druhou šanci,“ popsala pro Blesk Zprávy mladá žena.

Další věcí, která je spojuje a kvůli které skončily ve vězení, jsou drogy. Všechny tři páchaly trestnou činnost po požití drog. Barbora je dokonce i vařila.

Kromě toho, že společnost Rubikon v pondělí promluvila o Běhu se žlutou stužkou, tak zmínila i to, že pro vybrané odsouzené pořádá takzvané Pohovory nanečisto. Ty už tradičně probíhají v pražském hotelu Hilton.

Ředitel hotelu Michael Specking pochválil spolupráci a zmínil, že hotel už čtyři bývalé vězenkyně zaměstnává. Jedna tam pracuje dokonce delší dobu. „V rámci pohovoru nanečisto jsme dali příležitost několika bývalým vězeňkyním. Jedna žena u nás pracuje už tři roky a je velmi oblíbená v kolektivu,“ zmínil ředitel.

Akce běží už třetí rok po sobě. Z pár desítek zájemců z řad vězňů, bývalých odsouzených, manažerů, úředníků a dalších jich loni bylo asi 400. Letos organizátoři doufají, že pokoří hranici 600 zapojených běžců. Projekt se zároveň snaží lidem s trestní minulostí najít práci, kterou potřebují, aby se lépe dostali zpátky do běžného života. Loni bylo díky běhu „nalezeno“ 300 pracovních míst pro vězně a 100 míst pro lidi po výkonu trestu.