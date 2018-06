Policie chystá expanzi dronů. Už teď hlídají chaty a pátrají po lidech

Kdyby policie nenasadila dron, musela by použít vrtulník, což by bylo dražší a časově i personálně náročnější. Malý bezpilotní vrtulníček s kamerou se dostane prakticky kdekoli a stačí k tomu několik lidí, kteří jej umí ovládat.

Právě pro jeho jednoduché ovládání, skladnost a relativně velmi levný provoz je policie již používá na tzv. „preventivních misích“. To znamená, že například hlídají chatové oblasti kolem středočeských Brd a Orlické přehrady, jestli někdo nekrade v lesích dřevo nebo jestli někdo nepovoleně nerozdělává oheň.

Létající taxi bude bez pilota, ale s padákem. V Dubaji ho už vyzkoušeli

Drony dokumentovaly místo výbuchu chemičky

V současné době policie vlastní pět dronů, které testuje ve vybraných částech země. S nákupem dalších šestnácti by jich měla mít dostatek, aby mohly být nasazeny ve všech krajích. „Je připravený kontrakt na dodávku šestnácti kusů různých bezpilotních strojů. Budou spadat pod leteckou službu policie a sloužit k monitoringu po celé republice,“ potvrdila informaci MF Dnes Eva Kropáčová, mluvčí policejního prezidia ČR.

Přínos dronů naplno ukázala příbramská policie loni v prosinci, když s jejich pomocí vypátrala ztracenou seniorku trpící Alzheimerovou chorobou. Podchlazená se nacházela na kraji lesa a policie jí včas přispěchala na pomoc.

Stejně tak byly drony využity při loňské havárii v Kralupech nad Vltavou. „Pomáhaly při dokumentaci místa výbuchu v tamním chemickém závodu,“ popisovala mluvčí policie Středočeského kraje Eva Stuhlíková. Podle ní je možností, jak se mohou uplatnit, celá řada – například snímání trestných činů nebo závažné dopravní nehody.

Drony chytají drony! Japonská policie vyřešila problém s létajícími otrapy

„Žádné šmírování, ale ochrana“

Moc dronů nicméně není absolutní. Podléhají pravidlům Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), mezi která patří přísný zákaz letu poblíž letištních ploch nebo nad obytnými domy a zdroji pitné vody. Tato omezení ovšem platí hlavně pro civilisty, kteří se rozhodnou pořídit dron, policie má domluvené výjimky.

„V případě policie jde o kombinaci pravidel. Řídí se našimi regulemi, ovšem ve chvíli, kdy potřebují odklonit od civilních leteckých předpisů, mají udělené výjimky. Jde hlavně o ochranu osob či ochranu majetku,“ vysvětluje mluvčí ÚCL Vítězslav Hladký.

Policie podle něj nechce pomocí vyspělých vrtulníčků „šmírovat“ lidi, ale jde jen o další bezpečnostní prvek. „Lidé by to měli chápat ne jako zásah do soukromí, ale jako ochranu, kterou policie českým občanům poskytuje. Proto je v těchto případech možná dohoda s naším úřadem,“ říká Hladký.