Dálniční poplatky při cestě na dovolenou: Jak se změnily v Rakousku, Slovensku či Slovinsku?

Dálniční známka v Rakousku každoročně zdražuje spíše symbolicky. Výjimkou nebyl ani letošní rok, kdy se cena desetidenní dálniční viněty zvedla o inflační procento na devět eur (232 korun). Proti loňsku to je zdražení o deset eurocentů. Dvouměsíční známka podražila o 30 centů na 26,20 eura (675 korun). Vedle poplatku za dálniční známku musí řidiči počítat s poplatky za průjezd některých úseků - například mostů, tunelů či horských úseků. Jde například o tunely z Flachau do Rennwegu nebo na cestě z Innsbrucku do Itálie na brennerské dálnici A13.

Rakousko | Profimedia