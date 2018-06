Tráva prý Tomášovi vyhnala rakovinu, u soudu dostal 8 let. Zpověď pěstitele konopí

Tomáš (35) tvrdí, že si pomocí konopí vyléčil rakovinu. U soudu mu to ale nepomohlo, dostal 8 let natvrdo. Proti rozsudku se odvolal a další stání, které by mělo verdikt potvrdit, nebo vyvrátit, bude 27. června. Tomáš se brání, že byl 4 a půl měsíce nezákonně ve vazbě. Soud dle něj nemá jiné důkazy, které by ho měly poslat za mříže, než konopí, které policisté našli v jeho pěstírně. Tvrdý trest dostal přesto, že se celou dobu hájí tím, že konopí bylo pro léčebné účely. I když u soudu jeho příběh nezaujal, postavila se za něj nová kampaň.

„Začalo to asi před pěti lety, kdy jsem začal mít zdravotní problémy. Stupňovalo se to. Pociťoval jsem hroznou únavu, když jsem šel vykonávat potřebu, tak jsem měl krev ve stolici. Nesnesitelné bolesti konečníku, špatně se mi dýchalo, byl jsem celkově unavený, bez energie,“ začal v studiu Blesku Tomáš.

Vyrůstal prý mezi léčiteli a bylinkářkami a věří, že už od mala je pro muže lékařská medicína a léky méně příznivá než byliny a různé alternativní léčby. Na radu kamarádky proto navštívil terapeutku detoxikační medicíny. Ta mu diagnostikovala mimo jiné hypofunkci štítné žlázy, alergii na lepek a rakovinu tlustého střeva. A to v momentě, kdy měl od lékaře potvrzenou pouze štítnou žlázu. Když mu terapeutka doporučovala buď chemoterapii, nebo přírodní cestu, rozhodl se pro bylinky.

„Věděl jsem, že výtažek z konopí léčí rakovinu. Věděl jsem tedy, po čem mám sáhnout, abych se dostal z toho nejtěžšího. Začal jsem pěstovat konopí venku, pěstoval jsem už dřív, rozhodl jsem se ale pro větší množství, protože jsem se snažil sehnat konopí jinde, ale bylo nekvalitní a za vysokou cenu. Konopný výtažek na měsíc je tak minimálně z kila konopí, což dneska na trhu stojí od 70 do 100 tisíc, to bohužel kvalitou i tou částkou nesplňovalo, co jsem potřeboval,“ popisuje Tomáš, co tehdy zažíval.

Na zahradě pěstoval 5 nebo 6 rostlin, což se Tomášovi rychle ztratilo. Po tomto nezdaru se rozhodl, že si zařídí pěstírnu. Koupil objekt, ve kterém pěstoval konopí v různých fázích růstu. Brzo jej však někdo udal, lidem bylo dle něj asi divné, že do budovy chodí „nějak často“. Přišla razie, domovní prohlídka a vazba. Podle soudního verdiktu proto, aby muž neovlivňoval svědky.

„Měsíc jsem byl na samotce v malé místnosti. Když jsem se dostal ven, tak vlastně žádní svědci nebyli. Vazba byla nezákonná, já jsem nikoho ani ovlivňovat nemohl,“ poznamenal Tomáš. Podle něj byla soudkyně předpojatá a Tomášovi vyčetla i to, že se napil po hodině a půl dlouhé řeči.

Muž se proti konečnému verdiktu - osm let „natvrdo“ - odvolal a čeká na další soud. Ten bude v Olomouci 27. června a skutečně může dopadnout Tomášovým odsouzením. Tomáš si ale nechce připustit, že by šel doopravdy „sedět“.

„Nesmířím se s tím, že bych měl jít do vězení, mám v hlavě nastavené, že zůstanu na svobodě, nepřipouštím si to. Občas tam ta myšlenka je, ale to se člověk okamžitě zhroutí, má deprese. Člověk přemýšlí, co udělá se psy, co rodina, co přítelkyně, je šílené nad tím přemýšlet, snažím se to nedělat, ale plně to nejde,“ dodal Tomáš a poznamenal, že na situaci samotnou se možná trochu připravit dá, ale to až ve chvíli, kdy už je člověk opravdu ve vězení.

Rozjela se kampaň na podporu soudně stíhaných pěstitelů

Lidí s podobným osudem se zastává kampaň „Cannabis war is over! if you want it. “ Nezávislé hnutí dobrovolníků pomáhá obviněným například u soudu. Podle Jaroslavy Bělíkové, která v hnutí působí, lidem, kteří jdou k soudu, pomůže už jen to, že u něho mají oporu - tedy to, že přijde co nejvíce lidí z řad laické veřejnosti.

O odsouzených za pěstování konopí vzniká dokonce časosběrný dokument, který mapuje osudy několika českých pěstitelů. Ti tvrdí, že pěstovali konopí pro léčebné účely, ale i tak dostali podmínku, nebo pár let natvrdo. Bělíková zdůraznila, že by se o léčebném konopí nemělo hovořit jako o marihuaně. Podle jejích slov je označení marihuana pejorativní.

Podle některých vědeckých studií je přitom konopí skutečně možností při léčbě bolesti. Pomáhá také lidem v paliativní péči, kteří mají pacienty s nejrůznějšími problémy - jedním z nich je třeba nechutenství. Konopí podle vědců také dokáže zastavit zhoubné bujení. Jednou by prý tedy mohlo opravdu znamenat možnost léčby rakoviny.

Časopis The International Journal of Oncology loni přišel s tvrzením, že kanabinoidy zabíjejí rakovinové buňky. Přínosy se potom prý zvyšují v užití s klasickou léčbou chemoterapií. Za léčivé považují vědci THC, které rostlina obsahuje.