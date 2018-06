Platíte kartou VISA? Evropu stihly problémy s platbami, nevyhnuly se ani Česku

Klienti dostávají při pokusu o placení zprávy, že peníze nelze odesílat, ani přijímat. „Příčinu problému zkoumáme a pracujeme na co nejrychlejším vyřešení situace,“ uvedla dnes firma a držitelům karet se za vzniklé nepříjemnosti omluvila.

Na dotaz, nakolik byla zasažena Česká republika, tisková mluvčí v britské centrále společnosti řekla serveru Novinky: „V tuto chvíli vám to nemůžeme říci, zjišťujeme, kterých zemí se výpadek týká.”

Problémy se však podle všeho Česku skutečně nevyhnuly. I když v nijak velké míře na ně patrně nedošlo. „Registrujeme, že neproběhla dvě procenta transakcí, které naši klienti dnes odpoledne provedli kartami VISA,“ řekl ČTK mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

@MENnewsdesk queues galore at Aldi due to the #Visa technical issues across U.K. #badtimes pic.twitter.com/MgUXJfpTpo

#visa problems mean its cash only in @Morrisons Borehamwood. I’m told all the company’s card machines are down across the country pic.twitter.com/k0Vcd6fVzJ