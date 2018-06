Sešli jste se u večeře? Exkluzivní průzkum z českých domácností

Alžběta Protivanská | blesk, scom

Podle psycholožky Alžběty Protivanské je společně strávený čas pro rodiny velmi důležitý. „Chtělo by se až říct, že žijeme v době zrychlené. Místo obědové pauzy běháme po schůzkách a místo setkání s nejbližšími doháníme pracovní resty. Průměrný rodič netráví se svým dítětem ani hodinu nestrukturovaného času denně. To jsou všechno důvody, proč právě společný rituál u jídla je něco, co může tak moc podpořit vzájemné vztahy,“ říká psycholožka. Podle ní by mělo být společné jídlo místem setkání, odpočinku a zastavení se v hektickém tempu.

Video: Cizí lidé se sešli na domácí hostině: Mluvilo se o jídlech, psech i nemocích