Chátrající bazén, profukující okna: Brusel „naleje“ 147 milionů do hotelu Thermal

Miliony z EU pomohou při rekonstrukci karlovarského hotelu Thermal. Ministerstvo životního prostředí mu „přikleplo“ dotaci 147,8 milionů korun, která poputuje na celkové zateplení a modernizaci. Několikrát odložená kompletní rekonstrukce hotelu by měla začít už na podzim a měla by vyjít na celkem 580 milionů. Při opravách se počítá i s legendárním středním bazénem, který je od roku 2016 vypuštěný.

Celkem 147,8 milionů korun poputuje společnosti Thermal-F, prostřednictvím které Česko spravuje hotel Thermal v Karlových Varech. Peníze jsou určeny na snížení energetické náročnosti hotelu a stanou se součástí velké rekonstrukce celé budovy. Informace pro Blesk Zprávy potvrdil Státní fond životního prostředí ČR.

„Navržená opatření zahrnují výměnu výplní otvorů, zateplení fasády, zateplení střechy. Dále pak instalaci nuceného větrání, nového osvětlení, nového zdroje chladu, využití kondenzačního a odpadního tepla, instalace FVE a kogenerační jednotky,“ stojí ve schváleném zadání dotačního projektu. „FVE“ znamená fotovoltaické panely a kogenerační jednota je zařízení, které vyrábí zároveň teplo i elektřinu.

Opravy za 580 milionů

Dotaci na zateplovací projekt v celkové výši 328 milionů korun schválilo letos na jaře ministerstvo životního prostředí. Zbytek peněz nad rámec přidělené dotace zaplatí ministerstvo financí, které je vlastníkem hotelu. „Tato dotace bude využita v rámci plánované rekonstrukce hotelu,“ uvedl mluvčí resortu financí Zdeněk Vojtěch.

Karlovarský hotel Thermal obnovil balneoprovoz. Poničil ho loňský požár sauny

Kompletní oprava hotelu by měla vyjít na přibližně 580 milionů korun. „První práce by mohly započít na podzim tohoto roku, to ovšem záleží na průběhu výběrových řízení. Na úvod se počítá s rekonstrukcí pokojů,“ uvedla Michaela Tesařová z tiskového odboru resortu s tím, že v řízeních se budou vybírat jednotliví dodavatelé.

Opraví dezolátní bazén

Rekonstrukce by měla trvat až do roku 2021. „V rámci tohoto plánu počítáme rovněž s rekonstrukcí objektu bazénu hotelu a jeho přeměnou na spa wellness centrum pro širokou veřejnost,“ dodala Tesařová.

Bazén na střeše hotelu patřil k symbolům lázeňského města, koncem roku 2016 byl ale z technických důvodů uzavřen a od té doby k velké nevoli veřejnosti i odborníků chátrá. Je počmáraný, omítka je oprýskaná, kachličky opadávají a v celém areálu bazénu je nepořádek.

Babišovi „hořel“ hotel filmových hvězd. Přes sto hasičů a záchranářů v Thermalu

Rekonstrukce hotelu Thermal, který je každoročně hlavním dějištěm karlovarského Mezinárodního filmového festivalu, byla původně plánována na polovinu roku 2017, potom odsunuta na konec roku. Diskutuje se o ní už několik let, protože do hotelu se více než 40 let výrazněji neinvestovalo a technický stav hotelu je špatný. Například okna nedostatečně těsní a ven zbytečně uniká teplo. Hotel je také technologicky zastaralý.