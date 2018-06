Expert: Jak dopadnou na Česko nová cla USA? Obchod se sníží o dvě miliardy

Zavedení amerických cel na ocel a hliník bude mít dopad na českých obchod v hodnotě téměř dvou miliard korun, tedy 2,4 procenta celkového vývozu do USA. ČTK to v pátek řekl analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka. Pro českou ekonomiku bude dopad marginální, analytik portálu capitalinked.com Radim Dohnal odhadl snížení růstu HDP o méně než 0,1 procenta.

Spojené státy začaly ode dneška uplatňovat cla 25 procent na ocel a deset procent na hliník na dovoz z EU, Kanady a Mexika. USA zavedly nová cla na ocel a hliník 23. března. EU měla dosud z placení těchto poplatků výjimku. Brusel varoval, že v případě uvalení cel přikročí k odvetným opatřením.

Podstatnější by podle Dohnala bylo, kdyby se obchodní válka rozšířila na exporty automobilů z EU do USA. To by dopad na český HDP mohl dosáhnout i několik jednotek procent. „A bohužel by dopadl hůře na regiony, kde jsou takzvané montovny, jako je ČR,“ podotkl.

Obchodní válka ohrožuje i Česko. USA uvalí cla na ocel a hliník také na EU

V případě odvetných opatření EU, která by mohla mít za následek cla na „dovoz německých aut“ , jak americký prezident Donald Trump často zmiňuje, bude dopad na české automobilky okrajový, míní Červenka. Hlavními odbytišti tuzemských automobilek jsou trhy v západní Evropě a v menší míře v Asii. A v případě asijských trhů panuje na obou stranách silná snaha obchodní vztahy nadále prohlubovat.

Problémy hlavně pro oceláře



Z pohledu celé ekonomiky neznamenají cla na ocel a hliník velké číslo, uvedl Červenka. Ale silně bude podle něj zasažen ocelářský průmysl potažmo odvětví výroby základních kovů, který se v ČR koncentruje na Ostravsku. „Jsou to bohužel sektory, které jsou dlouhodobě v útlumu,“ podotkla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Ceny komodit zatím na obchodní válku zásadně nereagovaly. Zlato zdražilo proti čtvrtku o tři dolary na dnešních zhruba 1299 dolarů za unci, stříbro je na stejných hodnotách. „Pro českého investora se zatím nic nemění, zlato se v těchto dnech pohybuje na letošních minimech, ale v dalších dnech lze ale očekávat nárůst cen právě v důsledku rostoucích sporů mezi USA a EU. Zlato letos pravděpodobně dosáhne 1500 dolarů za unci,“ odhadl analytik Golden Gate CZ Pavel Ryba.