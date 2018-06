Honza si rakovinu našel týden před maturitou. Tajně brečel, děti mít nebude

Honza (39) se zrovna připravoval na maturitu, když zjistil, že má jedno varle nezvykle nateklé. Pak šlo vše rychle, za tři dny už mu lékař doporučil operaci. Honza sám říká, že mu chvíli trvalo, než mu došlo, že má rakovinu. Jeho vrstevníci se připravovali na přijímačky na vysokou školu, Honza musel podstoupit chemoterapii. Zdálo se, že je vše v pořádku. Jenže rakovina se za deset let vrátila.

Bylo týden před maturitou, když se Honza dozvěděl, že musí na operaci. Zatímco ostatní se připravovali na zkoušku z dospělosti, Honzovi odoperovali varle a testy potvrdily, že jde o rakovinu.

„Internet nebyl a já byl mladý a hloupý, pořád jsem si říkal, že jde o nějaký zánět,“ vzpomíná Honza pro Blesk Zprávy.

Po operaci poslali lékaři Honzu na onkologii do Olomouce. „Stále jsem si nepřipouštěl nějakou zradu, ale bylo vidět, že moje maminka to těžce nese a tatínek byl nesvůj. Nicméně v nemocnici jsem si konečně uvědomil, co se děje,“ popisuje první chvíle s nebezpečnou diagnózou.

Bojovník se slzou v oku

V nemocnici podstoupil sérii chemoterapií. „Na ‚tajňačku‘ jsem brečel,“ přiznal Honza. Jsem od přírody bojovník a vše jsem ustál ‚bez ztráty květinky‘,“ říká muž, který je podle svých slov životní optimista.

Po 3. sérii chemoterapií Honza úspěšně absolvoval přijímačky na vysokou školu. Jelikož byl v rekonvalescenci, nemohl si „užívat“ s vrstevníky, ale Honzu to příliš nemrzelo.

„Byla to těžká doba, ale protože jsem optimista, tak jsem se díval dopředu na to, že budu studovat, cestovat,“ popsal Honza Blesk Zprávy. Nejraději vzpomíná na svého dědečka, se kterým procestoval Česko, navštěvovali společně památky a také vyráželi na exkurze po pivovarech.

Rakovina varlat hrozí mužům už v 15 letech

Honza popsal, že mu jedno z varlat nateklo do velikosti švestky. „To jsou typické příznaky pro rakovinu. K těm většinou patří neobvyklé zvětšení varlete, které ani nemusí bolet, stejně jako nebolestivá zatvrdlina v této oblasti. Pacienta může bolet břicho a může se cítit i unavený,“ uvádí odborníci z Nadačního fondu Petra Koukala, profesionálního sportovce, kterého tato choroba zastihla ve 24 letech.

Rakovina varlat postihuje většinou muže ve věkové skupině 15 až 40 let. Čili v tom nejlepším věku, kdy si nepřipouštějí, že by je mohla nemoc ohrozit. Přitom nádorem varlat v Česku onemocní přes 400 mužů ročně.

„Nikdy nebudu mít děti“

I když se zdálo, že je vše v pořádku, po deseti letech od první operace se u Honzy opět projevily komplikace. „Vše se opakovalo, jen s tím rozdílem, že tentokrát jsem věděl, do čeho jdu. Od svých 28 let nemám varlata a nikdy nebudu mít děti,“ přiznal pro Blesk Zprávy Honza a dodal: „Mám ale skvělou partnerku, která mě ve všem podporuje a nevadí jí, že nemohu děti mít.“

Jednou ročně musí Honza chodit na kontroly na urologii a onkologii. Nedávno musel podstoupit operaci žaludku, protože chemoterapie mu narušila činnost štítné žlázy.

Honza mužům radí, ať zahodí stud a ješitnost

„Všem chlapům bych rád řekl, aby se nestyděli a v případě problémů šli k urologovi, dokud se vše dá řešit a nemysleli si, že se to vstřebá. Je třeba potlačit svou ješitnost, nebát se vyšetření a nestydět se o tom mluvit,“ vzkazuje Honza všem mužům.

Nádorem varlat v Česku onemocní přes 400 mužů ročně. Dvě třetiny mužů se bojí, že onemocní rakovinou, přesto na preventivní prohlídky chodí pouhá čtvrtina mužské populace.

„Muži na kontroly nechodí, protože se stydí, ale zbytečně. Navíc si myslím, že v tomto směru chybí osvěta. O rakovině děložního čípku se hovoří neustále, ale o rakovině varlat téměř vůbec. Pokud by můj příběh pomohl alespoň jednoho chlapa dostat na kontrolu, tak to bude jen dobře,“ uzavírá Honza.



