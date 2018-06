Báře, Nikole i Heleně operovali dítě v děloze. Kvůli uškrcenému i „parazitujícímu“ dvojčeti

Vendelín, Hugo, Kuba - tyhle čilé a zdravé chlapečky spojuje jedna věc. Jsou z jednovaječných dvojčat a jejich sourozenec nepřežil těhotenství. Ostatně i jejich životy visely doslova na vlásku.

Třeba Kubova maminka se dostala do nemocnice za pět minut dvanáct. Její miminka měla tzv. transfuzní syndrom. Což je problém právě jednovaječných dvojčat, kdy k jednomu proudí nerovnoměrně krev od druhého. V tomto případě šlo o život oběma dětem. Tyto a další složité případy řeší lékařský tým z Ústavu péče o matku a dítě v pražském Podolí a tři chlapečci, o kterých je řeč, tady přišli na svět živí a zdraví.

Bára: Miminko se uškrtilo pupeční šňůrou

„Vendelínek je z jednovaječných dvojčat, jeden chlapeček se v těhotenství uškrtil pupečníkovou šňůrou, bylo to v šestém sedmém měsíci. My jsme byli naštěstí už hospitalizovaní, hlídali mě delší dobu, takže v momentě, kdy bráškovi přestalo bít srdíčko, tak byl odoperovaný a zachránili nám Vendelínka,“ uvedla pro Blesk Zprávy maminka Bára Trnková (33).

Video Co vidí lékař v děloze, kde musí přerušit cévy v placentě. - Ústav pro péči o matku a dítě 1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA

Bára strávila zbytek těhotenství právě v Podolí. Její, dneska čtyřletý Venda se narodil v pořádku, byl prý sice trochu menší, ale to rychle dohnal. Dneska je to zdravý kluk bez jakékoli zdravotní nebo tělesné vady.

Helena porodila zdravé a mrtvé dítě

„Já jsem měla jednovaječná dvojčata. Bohužel, ve 23. týdnu zjistili, že mám transfuzní syndrom. Operativně koukli, jestli by mohli zachránit obě dvě, bohužel se to povedlo jenom u jednoho. V 25. týdnu mi praskala plodová voda u mrtvého mimina, tím pádem jsme čekali do 26. týdne, než jsem začala rodit a císařským řezem vyšel mrtvý chlapeček Kryštůfek a Hugo, který je naprosto zdravý, jsou mu 3 roky a nemáme žádný problém,“ popsala maminka Helena Vašáková (44).

Nikola: Zachránili nám Kubíčka

A podezření na transfuzní syndrom vyslechla i maminka Nikola Lasková (30) z jihočeského Vimperka. Málem přišla o obě děti.

„Nám v Českých Budějovicích v 19. týdnu zjistili podezření na transfuzní syndrom, okamžitě nás z Budějovic poslali sem, do Podolí. Syndrom se bohužel potvrdil, dokonce se zvýšil na třetí stupeň, takže páni doktoři říkali, že musíme něco udělat. Podstoupila jsme tedy zákrok, při kterém jednomu z našich jednovaječných dvojčátek museli odstřihnout pupečníkovou šňůru, aby zachránili našeho Kubíčka,“ popsala Nikola.

20 hodin na operačním sále, „zázračné“ výměny střev či dělohy: Takhle žijí čeští chirurgové

A dodala: „Všechno se podařilo, Kubíček je zdravý a těhotenství došlo až do samého konce. Rodila jsem oba dva a Kubíček je v pořádku, velmi nám tady pomohli. Pan doktor tenkrát říkal, že kdybychom nic neudělali, tak bychom přišli o obě miminka.“

Rodiče dětí, kterým v Podolí zachránili dítě, se v pátek setkali „na místě činu“. Ústav pro matku a dítě pro ně totiž přichystal akci v rámci Mezinárodního dne dětí. Lékaři vyšli mezi ně, udělali velkou společnou fotografii a potom se rozprchli mezi děti a rodiče, aby si, mnohdy po několika letech popovídali.

Operace se daří, procento přežití 93 procent

Děti, které tady zachránili a kterých bylo celkem 135, totiž potřebují speciální zásah ještě před narozením. Operují je uvnitř matčiny dělohy speciálními nástroji. Mezi nejčastější zákroky patří laserová ablace placentárních spojek na placentě mezi jednovaječnými dvojčaty.

To je právě v případě, kdy jedno dítě „parazituje“ na druhém, tedy jedno vykrvácí do druhého. Lékaři přeruší cévní spojky na placentě pomocí laserového paprsku. Kdyby se tak nestalo, tak by jeden plod skončil velmi dehydrovaný a druhý naopak přetížený, nejčastější výskyt je v druhém trimestru.

Dvojčata žijí díky operaci přímo v děloze. Unikátní zákrok provedli v porodnici v pražském Podolí

Další častou operací je bipolární okluze pupečníku. „Jedná se o výkon, kdy jsme nuceni uzavřít tok v pupečníku u jednoho z plodů z jednovaječných dvojčat. Toto dítě mívá například vrozenou vadu, která je neslučitelná se životem, těžkou poruchu růstu, nebo jinou závažnou diagnózu, která ohrožuje celé těhotenství. Pomocí tenkého nástroje se, většinou ve druhém trimestru, pod kontrolou ultrazvuku pupečník uzavře. K dnešnímu dni máme 50 těchto výkonů. Pravděpodobnost přežití druhého dítěte je pak 93 procent,“ popsal zákrok Ladislav Krofta, garant Centra fetální medicíny.

Tým lékařů ale operuje také: uzavření nebo zúžení močové trubice plodu, kterému by postupně selhávaly ledviny, nebo vzácnější vrozené vývojové vady, včetně nitrobřišní operace brániční kýly, která se dělá u dětí, jímž nedorostla bránice.

Tým se skládá z lékařů: Ladislava Krofty, Lubomíra Hašlíka, Jiřího Vojtěcha, Petry Hanulíkové a Radovana Pocka. Když se miminko narodí, přebírá si jej oddělení neonatologické, pod vedením primáře Zbyňka Straňáka.