Na vylidněné centrum Českého Krumlova se v projektu UNES-CO, který v pátek ve městě začne, zaměřila umělkyně Kateřina Šedá. Od pátku do srpna bude 15 dvojic a rodin, z nichž pět nastoupí do práce dnes, bydlet v centru Krumlova a vykonávat zde běžné činnosti jako procházky s kočárkem nebo větrání peřin v oknech. Umělkyně tak poukazuje na negativní vylidňování historických center měst, která se ocitla na seznamu UNESCO.

Projekt připravila Šedá pro česko-slovenský výstavní pavilon na bienále architektury v Benátkách, které začalo 26. května. V pátek začne i přímý přenos z ulic Českého Krumlova do pavilonu v Benátkách, kde Šedá vytvořila sídlo fiktivní firmy UNES-CO.

„Z centra mizí normální život, obyvatelům to vadí, radnice má zájem, aby se to změnilo. Cílem je, aby se lidé z města co nejvíc zapojili a pomohli ten problém reflektovat,“ řekla již dříve Šedá, držitelka Ceny Chalupeckého.

Dobrovolníci dostanou za předstírání běžného života mzdu. Šedá je hledala ve výběrovém řízení na pracovní pozici „normální život na plný úvazek“. Umělkyně, mezi jejíž dřívější projekty patřil třeba převoz obyvatel brněnské vesnice do Londýna, vedla rozhovory s mnoha místními - s turistickými průvodci, obyvateli centra i okraje města, s nynějším vedením radnice i s bývalými politiky. Zaujala ji zaslepená okna i lidé, kteří se na ulici nezdraví.

Na projekt poskytlo peníze ministerstvo kultury i město, které také zapůjčí byty. Jeden byt dá k dispozici i galerie Egon Schiele Art Centrum, jež se na projektu podílí.