Čechy kvůli marihuaně odsoudili. Tomáš s ní prý vyhnal rakovinu, Marek léčí deprese

Nová kampaň „CANNABIS WAR IS OVER! If you want it“ si klade za cíl změnit stávající údajně bezprávní situaci lidí, souzených a vězněných za pěstování konopí pro vlastní léčebné využití. Lidem je podle organizace upírán často jediný funkční lék a v podmínkách vazby i jakékoliv podpůrné bylinné preparáty, nebo dietní strava.

V kampani se tak sdružují lidé, kteří poukazují na to, že dalším lidem hrozí za pěstování konopí pro léčebné důvody vysoké tresty. Podle členky kampaně Jaroslavy Bělíkové jsou navíc obvinění bičováni justicí.

„Bývají velmi vážně nemocní, přesto jsou státním zastupitelstvem, potažmo celou státní správou obviňováni, souzeni a vězněni, jejich majetek konfiskován a jsou tak totálně likvidovány jejich společenské vazby a degradována jejich životní úroveň. Je jim upírán často jediný funkční lék a v podmínkách vazby i jakékoliv podpůrné bylinné preparáty i dietní strava,“ popsala pro Blesk Zprávy Bělíková. Jako jeden z nejvíce palčivých označuje příběh Tomáše Houfka, který čeká, zda mu soud potvrdí osmiletý trest.

Tomášovi konopí vyléčilo rakovinu?

Tomáš (35) byl nemocný asi tři roky a stále nevěděl, co mu je. Když nemoc výrazně pokročila, tak trpěl bolestivými průjmy a vyměšoval krev. Sám je „mastičkář“, rozumí přírodní léčbě, a tak se obrátil na léčitelku detoxikační medicíny.

„Ta mi diagnostikovala, že mám zatížený organismus těžkými kovy, zbytky léků a podobně, že mám hypofunkci štítné žlázy, to jediné mi potvrdila i doktorka, a že mám rakovinu tlustého střev a metastáze do plic. Byl jsem úplně vyřízený,“ vysvětlil pro Blesk Zprávy muž.

S diagnózou se nechtěl smířit. Potřeboval větší množství kvalitního konopí. Nejprve ho měl na zahrádce, ale odtud mu záhadně mizelo a tak si pořídil objekt, ve kterém vybudoval pěstírnu.

Lidé ale pojali podezření, Tomáše udali a skončil ve vazbě, kde strávil 4 měsíce, pak následoval soud. „Pořád jsem věřil, že to dopadne podmínkou a nějak jsem to neřešil. Soudkyně mi ale připadala zaujatá a arogantní. Nakonec jsem dostal osm let, nedokázal jsem to skousnout. Kdybych dostal podmínku, tak bych to neřešil, je ale nic nezajímalo, příběh člověka, nic,“ popsal pro Blesk Zprávy muž, který si také postěžoval na podmínky vazby, kdy například zprvu údajně nedostával vegetariánskou a bezlepkovou stravu - lepek a maso ze zdravotních důvodů nejí.

Marek Rybář (41) pracuje jako sanitář v pražském Ikemu. I on má problém s perzekucemi za pěstování konopí. To mu mizelo ze zahrady, což nahlásit na policii. A rozjelo se celé kolečko končící podmínku.

„Pěstoval jsem to několik let, začal s tím můj nevlastní táta, který několik let umíral, měl vývody z těla a tak dále. Aniž bych o tom věděl, nebo to nějak léčil, tak jsem značnou část života v sobě měl boreliózu. Mám ji pořád, ale tak nějak už dostala nakládačku. Konopí léčí nejen na fyzické úrovni, ale i na psychické,“ popsal Marek, kterému prý rostlina pomohla od depresí.

Marek je v podmínce na 6,5 roku, ale proti rozsudku se bude odvolávat. Muž se navíc účastní výzkumu „Konopí je lék“.

Jana s manželem přišli ve vazbě o majetek

Jana Kočířová (55) měla dlouhé, především neuorologické problémy. „Měla jsem dlouhodobé neschopenky. Jednou jsem zkusila tuhle variantu a zaznamenala jsem velké změny. Zlepšil se mi dokonce i alergický ekzém,“ popisuje.

„Začali jsme pěstovat a dělali jsme z toho mast, koření, čaje a hlavně výtažek, který mi velmi pomáhal. Na ten bylo potřeba poměrně velké množství rostlin. Z trestné činnosti jsme neměli žádné zisky, policisté k nám vběhli se samopaly a na 4,5 měsíce jsme skončili ve vazební věznici, přičemž policie neměla žádné důkazy, jen ty kytky, ke kterým jsme se přiznali. Kvůli vazbě jsme přišli o všechno,“ uvedla pro Blesk Zprávy Jana.

S manželem skončili v podmínce, budou se ovšem bránit. Nejen rozsudku, ale i postupům policie, přičemž je pro ně důležitá také náhrada škody za dobu strávenou ve vazbě.

Za tyto a další lidi se právě staví iniciativa CANNABIS WAR IS OVER! If you want it. A to, aby se o jednotlivých případech více mluvilo, i kvůli tomu, aby veřejnost chodila ve větší míře k soudům. Všichni, kdo jsou do iniciativy zapojeni, na ní pracují ve svém volném čase a financují ji ze svého. „Já jsem na úkor toho zanedbávala i vlastní byznys, vydala jsem se z peněz a teď to budu pracně vracet zpátky do pořádku a takových je nás také víc,“ dodala Bělíková.